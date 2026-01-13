Aeroporto di Trieste: Crescita Record e Sviluppo Strategico nel 2025

Trieste Airport: Un Anno di Crescita Record e Prospettive di Sviluppo Strategico (2025)Il 2025 si configura come un anno storico per l’Aeroporto di Trieste, segnando un punto di svolta nelle sue traiettorie di crescita e affermandosi come hub di collegamento sempre più significativo per il Friuli Venezia Giulia e l’intera regione adriatica.

Con un volume di passeggeri pari a 1.651.702, l’aeroporto ha superato ogni previsione, registrando un incremento del 25% rispetto al 2024, un balzo del 77% rispetto al 2023 e un impressionante aumento del 136% se confrontato con il 2022.

Questo risultato non è solo un dato numerico, ma il riflesso di una strategia mirata, investimenti infrastrutturali e una crescente attrattiva per viaggiatori sia nazionali che internazionali.

L’espansione della rete di collegamenti si è rivelata un fattore chiave.

L’attivazione di nuove rotte verso destinazioni come Lamezia Terme, Praga, Rotterdam e Stoccolma ha incrementato il numero di voli diretti a 27, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di connessione per i passeggeri.

Questa diversificazione strategica mira a coprire un ventaglio più ampio di esigenze di viaggio, sia per turismo che per affari.

Il traffico internazionale ha trainato la crescita complessiva, con oltre 770.000 passeggeri, segnando un aumento del 35% rispetto al 2024 e rappresentando il 47% del totale.

Questo dato evidenzia un crescente interesse per Trieste come porta d’accesso all’Europa centrale e orientale, stimolando lo sviluppo di sinergie economiche e culturali.

Parallelamente, il traffico domestico ha mantenuto una crescita solida, superando gli 878.000 passeggeri (+18%), confermando il ruolo strategico dell’aeroporto nel collegamento con le principali città italiane.

Analizzando le preferenze dei viaggiatori, Francoforte, Londra, Barcellona, Cracovia e Valencia si sono confermate le destinazioni internazionali più richieste, mentre Roma Fiumicino, Palermo, Bari, Catania e Napoli hanno dominato il traffico interno.

Queste tendenze riflettono dinamiche turistiche e commerciali ben definite, che l’aeroporto si impegna a soddisfare con offerta e servizi sempre più personalizzati.

Il mese di luglio si è confermato il picco stagionale, con 170.000 passeggeri transitati, mentre la domenica 19 ottobre ha registrato il traffico più intenso in una singola giornata, con 8.479 partenze e arrivi.

Questo dato sottolinea la capacità dell’aeroporto di gestire flussi elevati di traffico, garantendo al contempo standard di efficienza e sicurezza.

“Siamo profondamente soddisfatti e orgogliosi dei risultati conseguiti nel 2025,” ha dichiarato Antonio Marano, Presidente di Trieste Airport.

“Questi traguardi testimoniano la solidità del nostro percorso di sviluppo, sostenuto da un team di professionisti dedicati e dalla leadership strategica dell’Amministratore Delegato, Marco Consalvo.

” Il Presidente ha inoltre sottolineato l’impegno a consolidare ulteriormente la crescita nel 2026, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’aeroporto come motore di sviluppo economico e sociale per il territorio, promuovendo la connettività e offrendo servizi di qualità superiore per tutti i viaggiatori.

L’attenzione futura sarà rivolta all’ottimizzazione delle infrastrutture, all’ampliamento dell’offerta di servizi e alla promozione di iniziative di sostenibilità ambientale, in linea con le best practice internazionali.