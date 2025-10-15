Aggressione a giornalista: violenza contro l’informazione.

Un atto di violenza inaccettabile ha colpito Elisa Dossi, giornalista di Rainews24 e collega dei giornalisti del Trentino Alto Adige, mentre svolgeva il suo lavoro professionale durante la partita Italia-Israele a Udine.

L’aggressione, perpetrata da un gruppo di attivisti pro-palestinesi con il lancio di pietre, ha causato lesioni alla giornalista, testimoniando una escalation preoccupante nella pericolosità del lavoro giornalistico, soprattutto in contesti di forte tensione sociale e politica.

Il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige condanna con fermezza questo vile atto, che non solo mette a repentaglio l’incolumità fisica dei professionisti dell’informazione, ma mina anche la libertà di stampa e il diritto del pubblico ad essere informato in modo indipendente e pluralistico.

Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza dei giornalisti in servizio, soprattutto in contesti di manifestazioni o eventi sportivi ad alta affluenza, e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione e prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano.

La violenza contro i giornalisti, in questo caso una giornalista, non può essere tollerata né giustificata da alcuna ideologia o motivazione politica.

Attacchi di questo genere rappresentano un attacco diretto alla democrazia e alla libertà di espressione.

Il Sindacato ribadisce la propria totale solidarietà a Elisa Dossi, auspicando una pronta e completa guarigione, sia fisica che psicologica.

Al tempo stesso, chiede alle autorità competenti di indagare a fondo sull’accaduto, identificando e perseguendo i responsabili con la massima severità.

L’incidente evidenzia anche una problematica più ampia: la crescente polarizzazione del dibattito pubblico e la tendenza a screditare e intimidire chi svolge il ruolo di testimone e cronista.

È fondamentale che la società civile, le istituzioni e i media si uniscano per difendere il diritto dei giornalisti a lavorare in sicurezza e per promuovere una cultura del rispetto e della tolleranza.

La libertà di stampa è un pilastro della democrazia e la sua tutela è responsabilità di tutti.

Il Sindacato, in questo frangente, si impegna a sostenere la collega e a vigilare affinché siano adottate misure concrete per garantire la sicurezza dei giornalisti in servizio, anche attraverso il dialogo con le forze dell’ordine e le istituzioni.

Questa vicenda impone una riflessione urgente e un’azione decisa per scongiurare il rischio di un’ulteriore escalation della violenza nei confronti di chi informa.