Allerta meteo giallo in FVG: rischio allagamenti e mareggiate

Allerta meteo giallo in Friuli Venezia Giulia: un’analisi dei rischi e delle implicazioniLa Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, un segnale di attenzione per l’intera regione Friuli Venezia Giulia, in vista di un’onda di maltempo che si preannuncia complessa e potenzialmente impattante.

L’avviso, attivo dalle ore 15 di domani fino alle 19 di venerdì, non è semplicemente un annuncio di pioggia e vento, ma un campanello d’allarme volto a sensibilizzare la popolazione e a preparare i sistemi di risposta di fronte a una serie di rischi interconnessi.

Il quadro meteorologico previsto indica l’arrivo di una perturbazione significativa, caratterizzata da precipitazioni intense e diffuse.

L’intensità delle piogge sarà variabile a seconda della localizzazione geografica.

Le aree montane, in particolare le Prealpi Giulie, sono esposte a piogge molto intense, con potenziali allagamenti e smottamenti.

In pianura, le precipitazioni saranno moderate ad abbondanti, mentre la fascia costiera, protetta in parte dal vento di Scirocco che dominerà nel pomeriggio, sperimenterà un’attenuazione delle piogge, ma sarà esposta a mareggiate e a un cambiamento di direzione del vento che porterà al Libeccio con raffiche sostenute.

Il vento, un elemento cruciale nella dinamica di questo evento, presenterà caratteristiche variabili.

Inizialmente Scirocco, tenderà a girare a Libeccio, aumentando d’intensità fino a raggiungere valori sostenuti e forti, creando condizioni di agitazione del mare e potenziali rischi per le attività marittime e portuali.

In alta quota, il vento sarà forte, con raffiche che potrebbero interessare anche le valli, rendendo pericolose le escursioni in montagna.

La quota neve, inizialmente elevata oltre i 2500 metri, si abbasserà gradualmente fino a circa 1500 metri nella notte, ma ciò non esclude la possibilità di accumuli innevoli a quote più basse, soprattutto in caso di temporali intensi.

Le implicazioni di questo scenario sono molteplici e potenzialmente complesse.

La Protezione Civile, nel suo avviso, sottolinea la possibilità di crisi nella rete idrografica minore, con conseguenti esondazioni e allagamenti, e in quella urbana, a causa di sistemi di drenaggio insufficienti o ostruiti.

L’instabilità dei pendii, esacerbata dalle piogge intense, potrebbe innescare frane e smottamenti, mettendo a rischio abitazioni e infrastrutture.

La viabilità potrebbe subire interruzioni a causa di allagamenti, frane o caduta di alberi.

L’innalzamento dei corsi d’acqua, in particolare nel bacino dell’Isonzo, rappresenta un rischio concreto per le aree a monte e a valle.

Le mareggiate, infine, possono causare danni alle coste, alle imbarcazioni e alle infrastrutture costiere.

L’allerta di livello giallo non implica necessariamente un pericolo imminente e grave, ma sollecita la massima prudenza e l’adozione di misure preventive.

È fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali, prestare attenzione ai bollettini meteorologici, evitare spostamenti non necessari nelle aree più esposte al rischio, assicurarsi che i sistemi di drenaggio siano funzionanti e segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.

La consapevolezza e la collaborazione di tutti sono elementi chiave per affrontare al meglio questa situazione di emergenza e minimizzare i potenziali danni.

La notte di venerdì è prevista una parziale stabilizzazione con cielo variabile e possibilità di rovesci sparsi.