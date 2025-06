Archivio Modigliani: nuove foto svelano il passato di Liliana e Sterpin.

Immagini sbiadite dal tempo, testimonianze silenziose di un passato complesso, emergono ora come elementi cruciali in un intricato puzzle. Ritratti di Liliana Resinovich e Claudio Sterpin, datati al 2003, immortalano i due in una cornice sportiva, durante una manifestazione promossa dall’associazione presieduta dallo Sterpin, figura oggi ottantaseienne. Un’altra fotografia, risalente al primo gennaio 2013, cattura Sterpin in un tuffo vigoroso nelle acque gelide di Barcola, Trieste, un rito annuale carico di significato per la comunità locale.Queste immagini, parte di un corpus fotografico più ampio, furono scattate da Sebastiano Visintin, il defunto marito di Liliana. Dopo la sua scomparsa, avvenuta a metà dicembre 2021, Visintin avrebbe incaricato un amico di conservare cinque hard disk contenenti l’archivio, organizzato in una cartella denominata “Modigliani”. La scelta del nome, apparentemente casuale, potrebbe celare riferimenti simbolici o evocativi, un dettaglio che ora desta l’interesse degli investigatori.La scoperta di questi hard disk rappresenta un punto di svolta nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovich. Non si tratta semplicemente di foto personali, ma di una documentazione che potrebbe fornire indizi cruciali sui rapporti tra la vittima e Claudio Sterpin, sul contesto delle loro interazioni e sulle dinamiche che hanno condotto alla tragedia.Le immagini, ora sotto sequestro, sono sottoposte ad analisi forensi per ricostruire la cronologia degli eventi e verificarne l’autenticità. Gli investigatori stanno esaminando ogni dettaglio, dalla qualità delle fotografie alla posizione geografica degli scatti, alla ricerca di eventuali anomalie o elementi che possano gettare nuova luce sulla vicenda.L’impatto emotivo di queste immagini è profondo. Rivivere, attraverso gli occhi di un fotografo, momenti di una vita interrotta bruscamente, amplifica il senso di perdita e la richiesta di verità. La presenza di Claudio Sterpin in queste fotografie, figura centrale nelle indagini, alimenta interrogativi e sollecita nuove piste investigative. L’archivio fotografico, un tempo relegato in un deposito, si rivela ora una fonte inestimabile per la ricerca della giustizia, un tassello fondamentale per completare il mosaico della verità su Liliana Resinovich.