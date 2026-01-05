ARCS Udine: 426 posti nel FVG, concorso su larga scala

L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine ha lanciato un’iniziativa strategica di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, attraverso un piano di reclutamento su larga scala.

Questo programma prevede l’indizione di dieci concorsi pubblici, finalizzati all’assegnazione di 426 posizioni lavorative a tempo indeterminato e a tempo pieno, distribuite tra i diversi enti che compongono il sistema sanitario regionale.

L’obiettivo primario è rispondere a un fabbisogno di personale qualificato, cruciale per garantire la sostenibilità e l’efficacia dei servizi offerti alla comunità.

La composizione delle posizioni aperte riflette le diverse aree di intervento e le specializzazioni necessarie: quattro posizioni per tecnici audiometristi, un numero significativo di 306 infermieri (con un ruolo centrale nell’assistenza primaria e secondaria), undici infermieri pediatrici (specializzati nell’assistenza alla prima infanzia), ventidue tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (essenziali per la tutela della salute e della sicurezza), trentaquattro assistenti sanitari (figure chiave nel supporto clinico e nell’assistenza al paziente), tredici tecnici sanitari di laboratorio biomedico (per l’analisi diagnostica e la ricerca), sei tecnici di riabilitazione psichiatrica (con focus sul recupero e l’integrazione psicosociale), tredici tecnici sanitari di radiologia medica (per l’imaging diagnostico e terapeutico), dodici fisioterapisti (specializzati nella riabilitazione motoria), e cinque logopedisti (per la cura dei disturbi del linguaggio).

Le selezioni, gestite direttamente dall’ARCS per conto degli enti del Servizio Sanitario Regionale, daranno origine a graduatorie distinte, che terranno conto delle diverse sedi di assegnazione.

Questo sistema consente ai candidati di esprimere una preferenza vincolante per un solo ente, massimizzando le opportunità di inserimento nel contesto lavorativo desiderato.

L’ARCS, in questo modo, favorisce l’allineamento tra le esigenze del sistema sanitario e le aspirazioni professionali dei candidati.

Per poter partecipare a questi concorsi, i richiedenti devono possedere una serie di requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di accesso ai pubblici impieghi.

Tali requisiti includono la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, l’idoneità fisica e psicologica allo svolgimento delle mansioni specifiche per ciascun profilo professionale, il godimento pieno dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne penali irrevocabili che possano costituire un ostacolo all’assunzione nel settore pubblico, la regolarità nei confronti degli obblighi militari (ove previsti) e, infine, l’impeno di non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato il licenziamento o la destituzione da un precedente impiego pubblico.

La rigorosa verifica di questi requisiti garantisce l’ammissione di candidati qualificati e idonei a ricoprire ruoli fondamentali all’interno del sistema sanitario regionale.