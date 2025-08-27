Bambini scomparsi dalla Repubblica Ceca: ritrovati a Bibione, indagini in corso.

La scomparsa di due minori, un bambino di sette anni e una bambina di cinque, avvenuta in Repubblica Ceca il 19 agosto, ha avuto un inatteso epilogo a Bibione, in provincia di Venezia.

La vicenda, che ha sollevato interrogativi complessi in materia di diritto di famiglia internazionale e tutela minorile, si è conclusa con la scoperta dei bambini in compagnia del padre, ora al centro di un’indagine giudiziaria.

La routine di un controllo stradale effettuato dalla Polizia Locale di San Michele al Tagliamento ha interrotto la narrazione di una fuga, rivelando un’auto parcheggiata in una zona periferica, dove padre e figli riposavano.

Le prime dichiarazioni fornite dall’uomo non hanno suscitato piena fiducia negli agenti, innescando una serie di verifiche incrociate a livello europeo.

Queste indagini hanno rapidamente fatto emergere una denuncia di scomparsa, già formalizzata dalle autorità ceche, e una segnalazione relativa ai minori.

La complessità della situazione ha richiesto un coordinamento transfrontaliero.

Sono stati coinvolti il Consolato della Repubblica Ceca, le forze dell’ordine ceche, la Procura della Repubblica di Pordenone e, crucialmente, la Procura dei Minori di Trieste.

Quest’ultima, competente in materia di affidamento e responsabilità genitoriale, ha assunto un ruolo centrale nel gestire l’emergenza.

Le verifiche procedurali hanno stabilito che la madre, residente in Repubblica Ceca, fosse legalmente riconosciuta come l’unica affidataria dei bambini, e che il padre non aveva il diritto di disporre della loro residenza.

L’uomo, presumibilmente, aveva violato un ordine giudiziario, ponendo la tutela del benessere dei minori al centro di un delicato equilibrio legale.

La madre, immediatamente informata della scoperta, ha intrapreso un viaggio in auto da Brno, in Repubblica Ceca, verso l’Italia, motivata dall’urgenza di riabbracciare i suoi figli e riaffermare i suoi diritti.

Nel frattempo, i due bambini sono stati accolti in una struttura protetta, un ambiente sicuro e accogliente progettato per fornire supporto emotivo e pratico.

Lì, hanno ricevuto cure immediate, un bagno ristoratore, alimentazione adeguata e, soprattutto, la presenza di mediatori culturali, figure fondamentali per facilitare la comprensione e l’adattamento a questa nuova e traumatica situazione.

Le indagini non si sono limitate alla ricerca dei minori scomparsi.

Un ulteriore sviluppo ha portato alla denuncia del padre anche per porto abusivo di armi.

Durante la perquisizione dell’auto, sono stati rinvenuti una pistola priva del tappo rosso e munizioni, oltre a un tirapugni, oggetti che sollevano interrogativi sulla sicurezza dei minori e sulla presunta intenzionalità del gesto.

Il futuro dei bambini è ora nelle mani del Tribunale per i minorenni di Trieste, competente a decidere sull’affidamento definitivo e a valutare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

L’operazione, definita un successo dalle autorità locali, ha visto l’apprezzamento del sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, che ha riconosciuto l’efficienza e la professionalità dei suoi uomini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni a livello internazionale per la tutela dei diritti dei minori.

La vicenda evidenzia le sfide poste dalle dinamiche familiari transfrontaliere e l’urgenza di rafforzare i meccanismi di cooperazione giudiziaria e di assistenza ai minori in situazioni di vulnerabilità.