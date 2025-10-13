Barcolana 2025: Sicurezza Integrata per un Evento Nazionale

Coppa d’Autunno – Barcolana 2025: Un Sistema di Sicurezza Integrato per un Evento di Rilevanza NazionaleLa 57ª Coppa d’Autunno – Barcolana 2025 ha richiesto un’imponente macchina operativa per garantire la sicurezza di partecipanti, spettatori e residenti, un impegno che ha visto la Prefettura di Trieste coordinare un sistema complesso di risorse e competenze.

L’evento, di risonanza nazionale e internazionale, ha rappresentato una sfida significativa per le forze dell’ordine, richiedendo un approccio proattivo e multifasico.

Un’ampia rete di personale, composta da circa 480 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, è stata dispiegata in tutta l’area interessata, coprendo sia il centro cittadino che le zone periferiche.

A supporto, sono stati integrati contingenti di operatori provenienti da altre province, specializzati in diversi ambiti: Nucleo Regionale Artificieri ed Antisabotaggio della Polizia, Cinofili Antisabotaggio di Padova, Unità Operative di Polizia Investigativa (U.

O.

P.

I.

) e Unità a Cavallo dei Carabinieri.

La Polizia Locale ha garantito la fluidità della viabilità, mentre militari del programma “Strade Sicure” hanno mantenuto una presenza costante nei pressi di obiettivi sensibili.

L’attenzione alla salute pubblica è stata un elemento cruciale.

Il NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri ha condotto controlli approfonditi su stand alimentari, culminati nella sanzione di un bar a viale Miramare per violazioni igienico-sanitarie, con una multa di 3000 euro e ulteriori sanzioni per diverse irregolarità.

Un team di 30 addetti, coordinati con la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ha monitorato costantemente il villaggio Barcolana, contribuendo a prevenire situazioni critiche.

La collaborazione con la Società Velica Barcola e Grignano si è rivelata essenziale per la condivisione tempestiva di informazioni.

I servizi di Polizia di Prossimità (OP) in mare, coordinati dal ROAN (Responsabile Operativo Antincendio Navigazione) della Guardia di Finanza, hanno visto l’impiego di dieci unità navali, supportate da Carabinieri, moto d’acqua e un team specializzato di sommozzatori della Polizia.

La Capitaneria di Porto di Trieste, oltre a vigilare sulla sicurezza della navigazione durante la regata, ha allestito una sala operativa centralizzata per ottimizzare il flusso informativo tra le diverse unità.

La sicurezza aerea è stata assicurata dal Comando Forze Operative Terrestri dell’Esercito Italiano, che ha fornito personale specializzato nell’individuazione e neutralizzazione di droni non autorizzati.

La Polizia Ferroviaria ha intensificato i controlli sulle infrastrutture ferroviarie, mentre la Polizia Postale e Cibernetica del FVG ha monitorato attivamente i siti web per prevenire attività illecite online.

La Polizia Stradale e la Polizia di Frontiera Terrestre e Marittima hanno rafforzato la presenza lungo le principali vie di accesso alla città.

Un potenziale disordine pubblico, legato all’annuncio di una manifestazione non autorizzata (“Pro Pal”), è stato gestito con prudenza.

I promotori sono stati identificati e sottoposti a prescrizioni, e la manifestazione, che si è svolta in Piazza della Borsa con circa 50 partecipanti, è stata monitorata attentamente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per rimuovere striscioni posizionati in luoghi non autorizzati.

Un episodio di particolare gravità, legato alla scomparsa di un bambino, è stato risolto prontamente grazie all’efficace coordinamento tra Polizia e Carabinieri, che hanno permesso di ritrovare il piccolo in breve tempo.

L’organizzazione complessiva, la sinergia tra le diverse forze dell’ordine e la prontezza nell’affrontare imprevisti hanno contribuito a garantire la sicurezza e il successo della 57ª Coppa d’Autunno – Barcolana 2025, un evento di rilevanza nazionale che ha richiesto un impegno straordinario e una complessa architettura di sicurezza integrata.