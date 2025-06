Barcolana a Genova: Un Viaggio tra Passione e Marina Militare

Il richiamo del Mare, un legame profondo e indissolubile, ha visto la Barcolana, dopo il saluto a Trieste che ha segnato l’inizio del Tour Mediterraneo, proiettarsi a Genova per celebrare la Festa della Marina Militare e l’arrivo di Nave Vespucci, simbolo tangibile della potenza e della storia marittima italiana. Un viaggio che non è stato solo geografico, ma un vero e proprio ponte di emozioni e valori, portando con sé il fermento e l’attesa della prossima edizione della regata, già avvolta dal motto evocativo: “Dove la passione incontra il Mare”, un grido d’amore che ha già conquistato il cuore di oltre 230 velisti in fermento.L’alba genovese ha accolto la delegazione della Società Velica di Barcola e Grignano, salpata alle prime luci dell’alba a bordo di un Solaris 48. Il presidente Mitja Gialuz ha descritto un’esperienza intensa, un risveglio in mare che ha portato la barca a incrociare Nave Vespucci, la più prestigiosa nave scuola al mondo, in un giorno solenne per l’intera istituzione militare. Questo incontro ha siglato un anello di chiusura di un percorso iniziato a marzo, quando Nave Vespucci aveva concluso il suo impegnativo tour mondiale proprio a Trieste, lasciando nel porto giuliano un’eredità di fascino e ispirazione.Il viaggio non si è limitato alla semplice navigazione; è stato un’occasione per veicolare l’entusiasmo e la dedizione dei velisti barcolani, un coro di voci che risuona con la stessa intensità di quella che si alzerà durante la regata di ottobre. Accompagnato dal direttore di Barcolana, Piero Zecchini, il presidente Gialuz ha avuto l’onore di incontrare le figure apicali della Marina Militare, fino a raggiungere il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un contesto di cerimonia istituzionale a cui ha presenziato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento di dialogo e confronto che sottolinea l’importanza strategica della Barcolana come evento di richiamo nazionale e internazionale, un crocevia di culture, tradizioni e competizione sportiva, profondamente radicato nei valori di coraggio, disciplina e rispetto per il Mare, custode di antichi saperi e fonte inesauribile di ispirazione.