Barcolana: Cena Fuori Menù, un ponte tra cucina e reinserimento.

La 57ª edizione di Barcolana si arricchisce di un’iniziativa inedita, un atto di inclusione che trascende la tradizionale competizione velica, proponendo un’esperienza culinaria unica: “Fuori Menù”.

Questa cena, in programma il 7 ottobre, non è un semplice evento gastronomico, ma un progetto simbolico, un ponte tangibile tra la comunità esterna e il mondo carcerario, concepito per stimolare un percorso di reinserimento sociale attraverso la valorizzazione delle competenze e la riscoperta del gusto.

L’evento, nato dalla collaborazione tra la Società Velica di Barcola e Grignano e la Casa Circondariale di Trieste, affonda le sue radici nel programma “Slow gusto”, un’iniziativa volta a fornire ai detenuti una formazione professionale nel campo della cucina marinara.

La cena rappresenta quindi un momento cruciale per i partecipanti, un’opportunità concreta per mettere in pratica le conoscenze acquisite e sentirsi parte integrante di un processo di cambiamento.

“Fuori Menù” si terrà presso il ristorante Zinzendorf, in via Nazionale a Opicina, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per il presidente Mitja Gialuz