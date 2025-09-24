Barcolana Nuota: Paltrinieri e Campioni nell’Acqua di Trieste

Barcolana Nuota powered by Honda: Un’Olimpiade di Emozioni nel Cuore di TriesteL’attesa è palpabile: Barcolana Nuota powered by Honda – Trofeo Luca Giustolisi si appresta a tingere le acque del Golfo di Trieste di eccellenza e passione.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di un prestigio ineguagliabile con la presenza di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e ambasciatore Honda, che darà il via ufficiale alla gara di nuoto in acque libere, un momento simbolico che celebra il legame indissolubile tra Trieste e il suo mare.

L’accordo con Honda, nuovo naming partner, incarna un impegno più ampio verso lo sport, un ecosistema dinamico dove performance, sostenibilità e innovazione convergono.

La manifestazione, che si inserisce nel ricco calendario di Barcolana57 presented by Generali, ha già visto superare le 300 iscrizioni, un segnale eloquente della sua crescente popolarità e del suo appeal internazionale.

Oltre al campione Paltrinieri, l’acqua del Golfo sarà teatro di una sfida avvincente tra due nomi di spicco del nuoto italiano: Luca Dotto e Piero Codia, olimpionici che si misureranno sul miglio nautico, un percorso iconico che si snoda di fronte a Piazza Unità.

Questa presenza di atleti di altissimo livello non solo eleva il livello tecnico dell’evento, ma ispira anche i partecipanti e il pubblico a superare i propri limiti.

Barcolana Nuota celebra un decennio di immersione nella storia e nella cultura triestina, un’occasione unica per riscoprire la bellezza del paesaggio locale, con la suggestiva cornice della Scala Reale e del Bacino San Giusto che amplificano l’emozione della competizione.

L’evento è diventato un punto di riferimento per appassionati e atleti provenienti da ogni angolo del mondo, attratti dalla combinazione di sport, natura e patrimonio culturale.

“La partecipazione di Gregorio Paltrinieri, unitamente alla presenza in acqua di atleti del calibro di Dotto e Codia, rappresenta un momento di svolta per la manifestazione”, sottolinea Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, esprimendo l’entusiasmo per la crescita esponenziale dell’evento.

Renzo Isler, presidente di Triestina Nuoto SamereCo.

Shipping, proietta lo sguardo al futuro, affermando: “L’edizione 2025, con le sue nuove sfide e le innovazioni che la caratterizzeranno, conferma la traiettoria di sviluppo di Barcolana Nuota, un progetto sinergico tra la nostra società e la Velica Barcola e Grignano, volto a promuovere l’eccellenza nel nuoto e a consolidare il legame con il territorio.

“Per Simone Mattogno, Head of Automobile di Honda Motor Europe Italia, Barcolana Nuota rappresenta un’opportunità irripetibile: “Unire il nostro impegno nel mondo dello sport con i valori che ci contraddistinguono: innovazione, passione e determinazione, significa contribuire alla creazione di un evento che ispira e coinvolge, un vero motore di emozioni e di crescita.

” La partnership con Honda non è solo uno sponsor, ma un investimento nel futuro dello sport e nella promozione di uno stile di vita attivo e sostenibile.