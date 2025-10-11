Barcolana Trieste: L’attesa è al culmine, festa e vele al via.

L’aria frizzante di Trieste palpita di un’attesa vibrante, preludio alla Barcolana, l’evento velico più iconico dell’Adriatico.

La giornata di apertura ha visto il presidente della Società Velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz, accogliere i primi equipaggi giunti in città con un gesto semplice ma denso di significato: la consegna di brioche calde, un rituale che simboleggia l’ospitalità triestina e il calore che avvolge la competizione.

La flotta, un caleidoscopio di imbarcazioni provenienti da ogni angolo d’Italia e da nazioni lontane, sta gradualmente riempiendo le banchine del Molo Audace e delle rive cittadine.

Tra queste, nomi illustri del mondo della vela professionistica si mescolano all’entusiasmo contagioso di velisti amatoriali, accomunati dalla passione per il mare e dalla magia di questa regata unica al mondo.

La Barcolana non è solo una competizione sportiva; è un crogiolo di culture, un punto d’incontro tra generazioni, un’occasione per celebrare il legame indissolubile tra Trieste e il mare.

Domani, il golfo di Trieste si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con la partenza ufficiale sancita dal tradizionale colpo di cannone alle 10:30.

L’attesa è palpabile, alimentata dalla consapevolezza che la regata rappresenterà una sfida impegnativa, plasmata dalle condizioni meteorologiche imprevedibili e dalla complessità del percorso.

Ma prima del gran giorno, Trieste si accende con la Barcolana by Night, un evento serale che trasforma la città in un palcoscenico di luci, musica e divertimento.

Questo spettacolo, che avrà luogo alle 19:30, non è un semplice intrattenimento collaterale, ma parte integrante dell’esperienza barcolana, un momento di condivisione e di festa che coinvolge l’intera comunità triestina e i visitatori provenienti da ogni dove.

La Barcolana by Night è l’anima pulsante di una manifestazione che va ben oltre la semplice regata, incarnando lo spirito di accoglienza e la vivacità culturale che caratterizzano la città.

È un preludio al giorno cruciale, un’occasione per assaporare l’atmosfera unica di questa straordinaria kermesse velica.