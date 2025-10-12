Barcolana: una barca palestinese lancia un messaggio di speranza

Un’immagine potente si staglia tra le vele e il vociare della Barcolana57: una barca slovena, in mezzo alla frenesia della regata, ostenta con fierezza una grande bandiera palestinese.

Non si tratta di un gesto isolato, ma di una partecipazione consapevole, veicolata da un equipaggio che unisce la creatività musicale all’impegno civile.

A bordo, spiccano le figure di Vlado Pirc, noto volto e voce del gruppo musicale Panda, e di Eva Marn, attivista dedita a sostenere la causa palestinese.

Questa presenza, apparentemente marginale nel contesto sportivo di una regata, si rivela un atto di denuncia silenzioso ma eloquente.

La Barcolana, con la sua vastità e la sua popolarità, offre una vetrina inattesa per un messaggio che altrimenti rischierebbe di rimanere confinato in circoli ristretti.

La bandiera palestinese, contro il cielo azzurro del golfo di Trieste, diventa simbolo di una speranza soffocata, di un diritto all’autodeterminazione negato, di una resistenza pacifica contro un’occupazione prolungata.

L’iniziativa, lungi dall’essere un semplice atto di provocazione, si prefigge un significato più profondo.

L’equipaggio, al termine della competizione, intende compiere un passaggio simbolico di fronte al Molo IV, assicurando una visibilità ottimale della bandiera prima di rientrare nel porto di Izola, in Slovenia.

Questo percorso non è solo geografico, ma rappresenta una traversata tra culture, tra ideali, tra la competizione sportiva e la necessità urgente di sensibilizzare l’opinione pubblica.

La scelta di Vlado Pirc, artista che ha saputo coniugare sperimentazione musicale e impegno sociale, e di Eva Marn, figura attiva nella difesa dei diritti umani, amplifica il messaggio.

L’arte, in questo contesto, non è mero intrattenimento, ma strumento di comunicazione, veicolo di emozioni e di idee.

L’attivismo, d’altra parte, non è limitato a manifestazioni e proteste, ma si infiltra in spazi inaspettati, trasformando eventi apparentemente neutri in occasioni di riflessione e di azione.

La presenza della barca palestinese alla Barcolana non è solo un evento isolato, ma può essere interpretata come un segnale di una crescente consapevolezza e di una rinnovata solidarietà verso il popolo palestinese.

Un atto che invita a interrogarsi sulle complessità del conflitto israelo-palestinese, sulla necessità di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca, e sulla responsabilità di ciascuno di contribuire a un futuro di pace e giustizia.

La bandiera, sormontando le onde, diventa un faro, illuminando una strada verso un mondo più equo e umano.