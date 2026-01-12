Betoniera impazzita a Martignacco: grave incidente sulla SP60

Alle prime ore del mattino, in prossimità delle nove, un equipaggio dei Vigili del Fuoco, distaccato dal Comando di Udine, è stato allertato per un incidente gravissimo sulla strada provinciale 60, nel territorio comunale di Martignacco.

La chiamata, proveniente da un testimone diretto, descriveva una betoniera fuori controllo, che aveva improvvisamente deviato dalla sede stradale per poi impattare violentemente con il terreno circostante, ribaltandosi su un lato in un campo adiacente.

L’evento, le cui dinamiche sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ha sollevato interrogativi sulla possibile concorsione di fattori ambientali, tecnici o umani.

La traiettoria anomala del veicolo pesante, la velocità di percorrenza e le condizioni del manto stradale rappresentano elementi cruciali per la ricostruzione esatta degli accadimenti.

Immediatamente dopo la ricezione della segnalazione, i Vigili del Fuoco hanno attivato il protocollo di intervento per incidenti con persone coinvolte, coordinando le operazioni di soccorso con il personale medico del 118.

La priorità assoluta era la stabilizzazione del veicolo, per prevenire ulteriori rischi di crollo o lesioni, e la liberazione dell’autista, rimasto intrappolato nella cabina di guida a causa della deformazione delle lamiere.

Le operazioni di estricazione si sono rivelate complesse e delicate, richiedendo l’impiego di attrezzature specifiche, come cesoie idrauliche e braccetti di sollevamento, manovrate da personale altamente specializzato.

La comunicazione costante tra i soccorritori e l’autista, mantenuto cosciente nonostante il trauma subito, è stata fondamentale per garantire la sua serenità e collaborazione durante le fasi più critiche.

Una volta liberato dalle spire metalliche, l’uomo, fortunatamente vigile e orientato, è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto a stabilizzarlo e trasportarlo in ambulanza presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Con la conclusione delle operazioni di soccorso all’infortunato, i Vigili del Fuoco si sono dedicati alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, rimuovendo i detriti e i materiali pericolosi, e predisponendo la segnalazione stradale per evitare ulteriori imprevisti.

La betoniera, ormai inutilizzabile, è stata rimossa con l’ausilio di un carro attrezzi, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità.

Le indagini sono in corso per chiarire completamente le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.