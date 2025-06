Bora e Solidarietà: Boramata Raccoglie Fondi e Annuncia Novità

La ventina di minuti trascorsi dall’inizio dell’asta benefica della X Boramata sono stati sufficienti a decretare un trionfo di generosità: l’ultima girandola è stata aggiudicata, suggellando un nuovo primato per la manifestazione dedicata al vento, l’inconfondibile Bora, anima di Trieste. Piazza Unità, scenario di questo evento unico, ha pulsato di energia, trasformando un gesto ludico e artistico in un atto concreto di solidarietà. I proventi raccolti saranno interamente devoluti alla Fondazione MonticoloeFoti, destinati a sostenere un innovativo progetto di inclusione sociale, testimonianza di come l’arte e la comunità possano convergere per il bene comune.Le girandole, vere protagoniste di questa festa popolare, hanno danzato per ben cinquanta ore, mosse dalle impetuose raffiche della Bora, creando un suggestivo balletto a cielo aperto. Non si tratta di semplici oggetti decorativi, bensì di opere d’arte partecipate, come sottolineato con entusiasmo dagli organizzatori. La loro peculiarità risiede nella creazione collettiva, frutto dell’ingegno e della creatività di numerosi artisti e appassionati. Famiglie triestine, turisti provenienti da ogni angolo del mondo, collezionisti esperti e nuovi estimatori si sono contesi queste preziose creazioni, riconoscendone il valore intrinseco e il significato simbolico. La Bora, vento che plasma il paesaggio e la cultura triestina, ha agito come forza motrice, unendo persone e generazioni in un’esperienza condivisa.Federico Prandi, insieme a Rino Lombardi, artefici e spiriti guida di Boramata, ha annunciato un’entusiasmante novità per la città: l’imminente apertura del Borarium, un nuovo polo dedicato all’esplorazione ludica e artistica del vento. Situato in Opicina, nel cuore del Carso triestino, il Borarium si prefigge di diventare un punto di riferimento per la creatività e l’innovazione, ampliando l’offerta culturale di Trieste. Dopo il successo del BoraBox, l’esperienza avvincente dei voli con aquiloni, i podcast immersivi che raccontano le storie del vento e le pratiche di yoga in armonia con le girandole, questo nuovo spazio consolida il percorso di Boramata, rendendo omaggio alla Bora e al suo impatto sulla città. L’ambizioso progetto include anche un’espansione del Museo della Bora, un luogo che custodisce la memoria e le tradizioni legate a questo fenomeno naturale, arricchendo l’offerta espositiva e promuovendo la conoscenza del vento e delle sue peculiarità. Boramata, con il Borarium e l’ampliamento del Museo, continua a tessere una rete di esperienze culturali, promuovendo l’arte, la creatività e la solidarietà, celebrando il vento come elemento identitario di Trieste.