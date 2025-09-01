Cambio al Vertice Carabinieri a Monfalcone: Arriva il Tenente Cerrone

Un significativo cambio di guardia al vertice del Comando Carabinieri di Monfalcone segna una nuova fase per l’istituzione, con l’assegno del Comando Compagnia che passa dal Maggiore Davide Franco al Tenente Antonio Cerrone.

Il Maggiore Franco, destinato a guidare la Compagnia di Cento, in provincia di Ferrara, lascia Monfalcone dopo un periodo caratterizzato da un profondo impegno nel territorio.

Il Tenente Antonio Cerrone, subentrante, porta con sé un curriculum professionale ricco e diversificato, maturato nell’ambito del servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Proveniente dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, dove ha esercitato il ruolo di Comandante dal 2022, Cerrone incarna un profilo di alto livello, con competenze specialistiche nel contrasto a reati ambientali, alimentari e sanitari.

La sua carriera nell’Arma testimonia un percorso costellato di esperienze operative di notevole complessità e di impegno in missioni internazionali cruciali.

L’esperienza maturata allo Stato Maggiore dell’Esercito a Roma, un punto nevralgico per la pianificazione e il coordinamento delle attività militari, ha affinato le sue capacità di leadership e di gestione di risorse complesse.

Particolarmente significativa è la sua partecipazione a tre missioni in Afghanistan e una in Iraq, teatri di conflitto dove ha potuto confrontarsi direttamente con le sfide poste dalla sicurezza internazionale e dalla tutela dei diritti umani.

Queste esperienze hanno forgiato nel Tenente Cerrone un forte senso del dovere e una profonda comprensione delle dinamiche sociali e politiche in contesti di crisi.

L’assegno in Friuli Venezia Giulia, precedentemente, ha permesso un’immersione nel contesto territoriale, ampliando la sua visione strategica e consolidando le competenze acquisite.

L’arrivo di Antonio Cerrone a Monfalcone rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e un servizio di prossimità sempre più efficiente e reattivo alle esigenze della comunità locale, attingendo alla sua esperienza internazionale e specializzazione.