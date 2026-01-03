Caracas sotto assedio: il pasticciere friulano racconta l’incubo

Il respiro trattenuto di Caracas si miscela al crepitio delle bombe e al rombo assordante degli aerei.

Maurizio Greggio, pasticciere friulano di 57 anni, vive un’agonia sospesa, un’attesa carica di apprensione mentre il Venezuela precipita in una nuova, drammatica fase.

La sua testimonianza, raccolta dalla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, offre una finestra angosciante su una capitale paralizzata dalla paura e dalle esplosioni.

Greggio, radici friulane affondate in una terra di immigrazione e sogni di riscatto, ha trascorso una notte insonne, tormentato dai rumori della guerra.

Non si tratta di un evento isolato, ma di un’escalation di tensioni che si accumulano da anni, una spirale di instabilità politica ed economica che ha eroso il tessuto sociale venezuelano.

I bersagli indicati – la caserma Fort Tiuna, l’aeroporto de La Carlota, il porto de La Guaira – rappresentano infrastrutture vitali per il regime di Maduro, simboli di un potere che sembra vacillare sotto la pressione di un intervento esterno.

La scelta di colpire un aeroporto civile adiacente alla città, utilizzabile anche per scopi militari, sottolinea la complessità e la potenziale indiscriminatezza del conflitto, un rischio per la popolazione civile che vive nelle immediate vicinanze.

Confinato nel suo domicilio, Greggio incarna la resilienza di una comunità abituata alle turbolenze.

La scorta di cibo, un gesto pragmatico e non necessariamente segno di panico, riflette una consapevolezza diffusa: la precarietà è una costante.

La paura, tuttavia, è palpabile.

L’assenza di vita nelle strade, l’odore acre di bruciato e di polvere da sparo, dipingono un quadro desolante, quello di una città abbandonata al suo destino.

Il racconto di Greggio getta luce su un contesto storico stratificato e complesso.

L’ombra di Hugo Chávez, padre spirituale del chavismo, incombe ancora, mentre il suo successore, Nicolás Maduro, si trova a navigare in acque sempre più agitate.

La crisi economica, con la sua spirale inflazionistica e la difficoltà di reperire valuta estera, ha alimentato il malcontento popolare e creato terreno fertile per l’instabilità politica.

La svalutazione del bolivar, la difficoltà di accesso al dollaro, sono sintomi di un sistema economico sull’orlo del collasso, un impoverimento che si traduce in disuguaglianze sociali sempre più marcate e in una crescente frustrazione nei confronti del governo.

La sua testimonianza è più di un semplice resoconto di eventi bellici; è un grido di speranza e disperazione, un appello silenzioso per un futuro di pace e prosperità per un paese martoriato, un paese che ha bisogno di ritrovare la sua strada, di ricostruire il suo tessuto sociale e di riscoprire la speranza in un domani migliore.

L’attesa, ora, è carica di incertezza, ma anche di una profonda, inesauribile, forza d’animo.