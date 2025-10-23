Caso Uzun: Archiviata l’indagine, processo in arrivo.

L’indagine che ha visto coinvolto Hasan Uzun, cittadino turco di 46 anni, si conclude con la chiusura delle indagini da parte della Procura di Trieste, segnando un punto fermo in una vicenda complessa e inizialmente gravissima.

Il ritrovamento di una pistola, unitamente a munizioni, all’interno di un trolley in una stazione ferroviaria triestina il 6 luglio 2024, aveva innescato un’ondata di allarme a livello nazionale, amplificata dalla concomitanza con la preparazione alla 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia e la successiva visita del Papa Francesco.

L’attenzione mediatica e le implicazioni di sicurezza avevano portato a una frenesia investigativa, con la Procura, guidata dalla sostituta Cristina Bacer, che ha richiesto il giudizio immediato per Uzun, il quale dovrà rispondere del reato di possesso illegale di arma.

Questa scelta processuale sottolinea l’urgenza di fare luce sulla vicenda, pur ridimensionando le ipotesi investigative iniziali.

Le indagini, infatti, non hanno confermato l’ipotesi di un coinvolgimento diretto di Uzun in un’operazione volta a colpire il Sommo Pontefice, escludendo un legame con gruppi terroristici come l’Isis.

La dinamica del ritrovamento dell’arma aveva scatenato un’indagine complessa, innescando una serie di attività di intelligence che, per mesi, hanno mantenuto alta la tensione e alimentato timori per la sicurezza del Pontefice.

I carteggi giudiziari, resi pubblici, avevano suggerito, seppur in termini preliminari, la possibilità di un progetto attentatorio.

La delicatezza della situazione aveva imposto la massima riservatezza e un’azione investigativa particolarmente accurata, coinvolgendo diverse agenzie di intelligence.

L’individuazione e l’arresto di Uzun, avvenuti in Olanda grazie alla collaborazione con l’Interpol il 3 aprile 2024, rappresentano una tappa cruciale.

Il mandato di arresto era stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Marco Casavecchia già il 7 agosto 2024, nove mesi prima del suo ritrovamento e successivo arresto.

La conseguente estradizione in Italia, avvenuta il 27 giugno, ha permesso di accelerare il procedimento giudiziario.

Durante la detenzione preventiva, Uzun è stato tenuto in isolamento, una misura precauzionale volta a garantire la sicurezza dell’ambiente carcerario e la sua stessa incolumità.

L’udienza, fissata per il 29 ottobre davanti al giudice Alessio Tassan, segnerà l’inizio del processo vero e proprio, durante il quale verranno presentate le prove a carico di Uzun e la difesa avrà la possibilità di controdedurre.

L’esito del processo sarà determinante per chiarire la natura del possesso dell’arma e, soprattutto, per dissipare i dubbi e i timori che la vicenda ha sollevato, ripristinando un clima di sicurezza e tranquillità che è stato messo a dura prova.

L’attenzione resta alta, non solo per l’impatto sulla percezione della sicurezza nazionale, ma anche per le implicazioni che questa vicenda potrebbe avere su altri filoni di indagine legati alla criminalità organizzata e al terrorismo.