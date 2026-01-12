Catturato in Romania: arrestato sfuggito alla giustizia da 9 anni

Nel corso di un’attività di controllo mirata e con una precisione operativa che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine, gli agenti del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino rumeno di 40 anni.

L’operazione, frutto di un’indagine protrattasi nel tempo, ha visto il coinvolgimento di risorse specializzate nel rintraccio di soggetti evasi dalla giustizia.

La vicenda trae origine da un episodio del 2014, quando il soggetto, già gravato da precedenti penali, era stato condannato dal Tribunale di Trieste a 10 mesi di reclusione e a una sanzione pecuniaria di 600 euro per il reato di tentato furto aggravato, commesso a San Dorligo della Valle.

La sentenza, divenuta definitiva, aveva reso necessaria l’applicazione della pena detentiva, tuttavia l’uomo aveva abilmente eluso le autorità, rendendosi irreperibile e sfuggendo così all’esecuzione della condanna.

La sua individuazione è avvenuta in circostanze significative: durante un controllo di routine su un autobus diretto in Romania, sabato 9 gennaio.

Il dispositivo di controllo, predisposto dalla Questura nell’ambito dei servizi di retrovalico sul raccordo autostradale RA13, ha permesso di localizzare il soggetto ricercato, grazie all’attenta analisi dei dati e alla collaborazione tra diversi reparti di polizia.

L’evento sottolinea l’importanza dei controlli mirati e della sinergia tra le forze dell’ordine per garantire l’applicazione della legge e la tutela della sicurezza pubblica.

La complessità delle procedure burocratiche e legali, inerenti all’esecuzione di un ordine di carcerazione, è stata gestita con rigore e attenzione, nel rispetto dei diritti dell’individuo e delle normative vigenti.

Al termine delle formalità necessarie, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trieste, dove inizierà a scontare la pena residua.

L’operazione illustra come l’impegno costante delle forze dell’ordine, unito a strategie di controllo precise, possa portare alla cattura di individui in fuga dalla giustizia, contribuendo a rafforzare il sistema giudiziario e a riaffermare il principio di responsabilità per i reati commessi.