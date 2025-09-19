CGIL: Presidio a Monfalcone, appello per Gaza e giustizia.

Un atto di presenza e di voce, un monito rivolto all’intera nazione e un’istanza pressante nei confronti del governo italiano: questo il significato profondo del presidio promosso dalla CGIL contro l’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza.

L’iniziativa, parte di un più ampio movimento di protesta che anima il Friuli Venezia Giulia e il resto d’Italia, si configura come un tassello fondamentale nella lotta per la giustizia e la dignità umana.

Il segretario provinciale della CGIL, Fabrizio Marcon, ha sottolineato come la manifestazione non sia un mero atto simbolico, ma un diritto fondamentale per i lavoratori e le lavoratrici, un’occasione per denunciare le atrocità perpetrate e per sollecitare un’azione governativa più incisiva.

La proposta di risoluzione europea, pur accompagnata da sanzioni che appaiono invero contenute e insufficienti a mutare significativamente gli equilibri economici di Israele, rappresenta un primo, seppur timido, segnale di presa di posizione.

Tuttavia, la reticenza dimostrata da paesi chiave come la Germania e l’Italia evidenzia la persistenza di interessi geopolitici che frenano una risposta più robusta.

Marcon ha esplicitamente affermato che la vera forza per imprimere una svolta in questa situazione risiede nella mobilitazione popolare: l’azione concertata di lavoratori, pensionati e cittadini consapevoli può esercitare una pressione sufficiente a superare i tentennamenti e a spingere i governi ad assumere posizioni più ferme e a intraprendere azioni concrete per porre fine al conflitto e garantire il rispetto del diritto internazionale.

L’impegno della CGIL non si esaurisce con questo singolo evento.

A Pordenone, il supporto alla Palestina si protrae con un nuovo presidio e un incontro serale alla parrocchia Sacro Cuore, arricchito dalla testimonianza diretta di un sacerdote proveniente dalla Palestina, portatore di esperienze e verità che difficilmente emergerebbero dai canali ufficiali.

Questa voce dal campo, testimonianza di sofferenza e speranza, è un elemento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una comprensione più profonda della complessità della situazione.

Il presidio all’ingresso del Porto di Monfalcone, con striscioni e bandiere sindacali e palestinesi, è stato solo l’avvio di una giornata di mobilitazione che proseguirà con appuntamenti a Udine e, in serata, in piazza Venezia a Trieste.

Questo continuo sforzo dimostra la determinazione della CGIL nel mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese e nel promuovere una cultura di pace e di solidarietà, basata sul rispetto dei diritti umani fondamentali e sulla giustizia sociale.

La manifestazione non è semplicemente una protesta, ma un appello a un futuro di convivenza pacifica e di equità per tutti.