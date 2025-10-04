Chikungunya a Udine: Allerta Sanitaria e Disinfestazione Urgente

Un focolaio di Chikungunya è stato identificato a Udine, segnalando una situazione di allerta sanitaria che richiede un’immediata e coordinata risposta.

Il caso, confermato dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, innesca una serie di azioni preventive volte a contenere la potenziale diffusione del virus e a tutelare la salute pubblica.

La reazione del Comune di Udine si articola in una disinfestazione straordinaria, un intervento mirato a ridurre significativamente la popolazione di zanzare vettrici, in particolare nella zona di viale Europa Unita e nelle aree circostanti.

È fondamentale comprendere che la trasmissione del virus Chikungunya non avviene da persona a persona, ma è esclusivamente mediata dalla puntura di zanzare infette, principalmente della specie *Aedes albopictus* (zanzara tigre), già ampiamente diffusa nel territorio italiano.

L’ordinanza contingibile e urgente, firmata dal vicesindaco Alessandro Venanzi, definisce un perimetro di intervento esteso a 400 metri dal punto focale, comprendendo aree pubbliche e, ove necessario, anche proprietà private all’interno del perimetro stabilito.

L’intervento prevede l’utilizzo di trattamenti antilarvali (larvicidi) per eliminare le larve in fase di sviluppo e trattamenti adulticidi per ridurre la popolazione di zanzare adulte.

La risposta comunitaria, tuttavia, non può limitarsi all’intervento di disinfestazione.

Un elemento cruciale è la collaborazione attiva dei cittadini, chiamati a rispettare scrupolosamente le prescrizioni dell’ordinanza.

Questo include la chiusura di finestre e porte durante le ore di maggiore attività delle zanzare, e, soprattutto, l’eliminazione di qualsiasi possibile ristagno d’acqua: vasi, secchi, pneumatici abbandonati, grondaie ostruite, sottovasi, qualsiasi contenitore che possa fungere da luogo di riproduzione per le zanzare.

La presenza del virus Chikungunya a Udine sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di un’educazione continua sulla prevenzione delle malattie trasmesse da vettori.

L’episodio offre un’opportunità per rafforzare la consapevolezza pubblica riguardo all’importanza della gestione dell’ambiente circostante, come fattore determinante per la salute collettiva e la resilienza di fronte a potenziali minacce sanitarie emergenti.

La collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e cittadini è la chiave per contenere l’epidemia e prevenire future ricadute.