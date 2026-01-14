Ciez a Gorizia: Emergenza Rinnovi e Nuovi Servizi per i Cittadini

Il Comune di Gorizia si appresta ad affrontare una sfida demografica di rilevanza nazionale: la massiccia sostituzione delle carte d’identità cartacee con le nuove Ciez, Carte d’Identità Elettroniche.

L’obbligo, imposto dal Ministero dell’Interno attraverso la Direzione Centrale Servizi Demografici, segna una svolta cruciale nella gestione dei documenti di identità, non più considerati conformi ai requisiti di sicurezza e validità richiesti per l’identificazione sia sul territorio nazionale che per l’espatrio, a prescindere dalla data di scadenza precedentemente indicata.

L’emergenza demografica a Gorizia si quantifica in quasi settemila documenti da rinnovare, un volume di lavoro che si eleva in relazione al ritmo abituale di emissione di carte d’identità, pari a circa 5.200 unità annue.

Questa mole di richieste impone una riorganizzazione capillare del servizio, orientata a garantire una risposta efficiente e accessibile per tutti i cittadini.

L’amministrazione comunale, guidata dall’assessore ai servizi demografici Maurizio Negro, sta implementando misure proattive per affrontare questa transizione.

Si prevede un ampliamento degli orari di apertura degli uffici Anagrafe e un incremento delle postazioni operative dedicate al rilascio delle Ciez.

L’obiettivo primario è ridurre al minimo i disagi per i cittadini e fluidificare il processo di rinnovo.

La scelta di adottare la Cie rappresenta un passo avanti significativo nella sicurezza dei dati personali e nella lotta contro le frodi.

La nuova carta d’identità elettronica, infatti, incorpora elementi di sicurezza avanzati e consente l’accesso a servizi online tramite lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la firma digitale, semplificando così l’interazione dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione comunale raccomanda vivamente ai cittadini di pianificare in anticipo il rinnovo della propria carta d’identità, prenotando un appuntamento presso l’Anagrafe comunale.

Questa precauzione permette di evitare lunghe attese, soprattutto durante il periodo estivo, caratterizzato da un aumento dei flussi turistici e da un conseguente incremento della domanda di servizi demografici.

La proattività dei cittadini contribuirà a garantire un servizio efficiente e a evitare complicazioni nell’accesso ai documenti di identità.

Il rinnovo della carta d’identità non è solo un adempimento burocratico, ma un investimento nella sicurezza e nell’efficienza dei servizi pubblici.