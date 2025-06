Cinquantesima Settimana Sociale: Dialogo e Azione per il Futuro.

A distanza di quasi un anno dalla significativa Cinquantesima Settimana Sociale dei Cattolici, l’impegno a stimolare una rinnovata partecipazione alla vita civile persiste, declinandosi in una serie di iniziative volte a rifocalizzare l’attenzione sulle dimensioni sociale e politica dell’agire umano. I frutti dei lavori svolti dai delegati – un serbatoio di raccomandazioni e proposte – sono ora riversati nei territori, incaricati di coltivare il dibattito e trasformare le suggestioni in azioni concrete.L’incontro di oggi, promosso dalla Diocesi di Trieste con il sostegno della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, si inserisce in questo percorso di approfondimento e applicazione pratica. L’evento rappresenta una piattaforma per esaminare i risultati dei laboratori tematici e per affrontare le complesse sfide che intersecano il tessuto sociale, economico e politico del nostro tempo.Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste e figura centrale dell’iniziativa, ha sottolineato come i laboratori abbiano messo a fuoco un ventaglio di necessità urgenti, profondamente radicate nel contesto contemporaneo. Tra queste spiccano le problematiche legate alla povertà, non solo intesa come carenza materiale, ma anche come assenza di opportunità, marginalizzazione e perdita di dignità. La necessità di un rinnovato spirito di partecipazione, in grado di coinvolgere attivamente le giovani generazioni e di recuperare la fiducia di coloro che si sentono disillusi o esclusi, è un altro tema cruciale emerso. L’importanza di valorizzare le “buone pratiche”, ovvero quelle iniziative virtuose che, a livello locale, dimostrano come sia possibile costruire una comunità più giusta e solidale, è stata ampiamente riconosciuta e celebrata.Ma l’analisi dei laboratori ha rivelato anche come la riflessione non possa prescindere dalle grandi questioni globali: la guerra e i suoi devastanti effetti umanitari, la fragilità della pace, la crisi ambientale e le sue conseguenze sempre più evidenti, e, in generale, tutte le forme di disagio che affliggono l’individuo e la collettività. Questi temi, interconnessi e complessi, richiedono un impegno condiviso e un’ampia partecipazione da parte di tutti gli attori sociali, istituzionali e religiosi, per favorire un dialogo costruttivo e per elaborare soluzioni innovative e sostenibili. La sfida è quella di trasformare la consapevolezza in azione, promuovendo una cultura della responsabilità e della solidarietà che sappia rispondere alle esigenze del presente e costruire un futuro più equo e pacifico per tutti.