Coop Alleanza 3.0: i soci scelgono il futuro del territorio con Più vicini

Ogni anno, Coop Alleanza 3.0 dimostra il suo profondo impegno verso il territorio con l’iniziativa “Più vicini”, un’occasione concreta per i soci e i clienti di co-determinare il destino di progetti solidali vitali per le comunità locali.

Giunta alla sua quinta edizione, questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice operazione di beneficenza; è un meccanismo partecipativo che rafforza il legame tra la cooperativa e il tessuto sociale in cui opera.

Nel corso degli anni, “Più vicini” ha generato un impatto significativo, permettendo di sostenere un ampio ventaglio di progetti, ben 690 iniziative provenienti da 650 realtà diverse, per un investimento complessivo di 250.000 euro.

Questo risultato tangibile è stato reso possibile grazie all’attiva partecipazione di migliaia di persone, che hanno espresso le proprie preferenze attraverso 6,7 milioni di gettoni cartacei e 211.000 gettoni digitali.

Dal 1° al 31 ottobre, i soci e i clienti avranno nuovamente l’opportunità di contribuire a questa importante missione.

Il processo di voto è semplice e accessibile: durante la spesa nei punti vendita Coop Alleanza 3.0, si potranno raccogliere gettoni – uno per ogni 15 euro di acquisto – da inserire nelle urne dedicate.

I Consigli di zona, con la loro profonda conoscenza delle esigenze locali, hanno già selezionato tre progetti meritevoli di finanziamento, garantendo la pertinenza e l’impatto delle iniziative proposte.

L’esperienza di voto non si limita al negozio fisico.

Per ampliare la partecipazione e raggiungere un pubblico più vasto, i soci riceveranno un gettone aggiuntivo, utilizzabile online tramite il sito all.

coop/piuvicini o direttamente tramite l’app Coop.

Anche coloro che preferiscono la comodità dello shopping online, utilizzando i servizi EasyCoop (inclusi EasyCoop Petstore), riceveranno i loro gettoni, estendendo l’opportunità di voto fino al 3 novembre.

Al termine del periodo dedicato al voto, i progetti selezionati riceveranno un finanziamento direttamente proporzionale al consenso ricevuto, sottolineando la volontà di Coop Alleanza 3.0 di affidare la direzione delle risorse a chi meglio rappresenta le reali necessità del territorio.

“Più vicini” si configura dunque come un esempio virtuoso di economia sociale, dove la spesa quotidiana si trasforma in un atto di partecipazione attiva e solidarietà concreta.