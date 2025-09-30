Coop Alleanza 3.0: Una cuccia per tutti, solidarietà a 4 zampe

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, i consumatori di Coop Alleanza 3.0 hanno l’opportunità di amplificare il proprio gesto di cura verso i propri animali domestici, contribuendo concretamente al benessere di numerose strutture di accoglienza per animali in difficoltà.

L’iniziativa “Una cuccia per tutti” rappresenta un impegno tangibile della cooperativa, devolvendo l’1% dei ricavi derivanti dalla linea “Amici Speciali”, dedicata a cani e gatti, a 52 realtà sul territorio.

Questa linea non si limita ai classici canili e gattili, ma include anche centri specializzati nella riabilitazione e cura della fauna selvatica, un dettaglio che sottolinea l’ampiezza della visione di Coop.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 va oltre la semplice donazione.

Si tratta di un ecosistema di supporto che coinvolge i soci, i clienti e un network di associazioni, creando un circolo virtuoso di solidarietà.

Tutte le informazioni relative all’iniziativa sono facilmente accessibili attraverso la sezione dedicata sul sito all.

coop/unacucciapertutti, estendendosi anche agli acquisti effettuati tramite le piattaforme EasyCoop PetStore e EasyCoop.

Il successo di “Una cuccia per tutti” è stato significativamente potenziato nel 2024 grazie alla collaborazione con la collezione Peanuts.

L’iniziativa ha visto la devoluzione di 10 centesimi per ogni articolo Peanuts ritirato nei negozi, generando un contributo complessivo di 51.000 euro.

Questi fondi sono stati distribuiti tra le 51 Zone Soci, garantendo che il sostegno arrivi direttamente alle realtà locali che si prendono cura degli animali abbandonati e feriti.

Coop Alleanza 3.0 ha ulteriormente intensificato il suo impegno con l’iniziativa “Dona la spesa”, lanciata a luglio 2025.

Attraverso una rete di oltre 220 punti vendita, sono state raccolte oltre 63 tonnellate di beni di prima necessità per animali, destinati a più di 170 associazioni e realtà locali.

La piattaforma EasyCoop ha contribuito con oltre 350 box contenenti oltre 1,2 tonnellate di prodotti, un ulteriore segno della collaborazione tra la cooperativa e le organizzazioni di protezione animale, come l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

“Una cuccia per tutti” non è un’azione isolata, ma un’espressione dei valori fondanti di Coop Alleanza 3.0: solidarietà, sviluppo sostenibile e responsabilità sociale.

L’iniziativa promuove la sensibilizzazione contro l’abbandono e fornisce un sostegno economico cruciale alle strutture che, quotidianamente, si dedicano alla cura e al recupero degli animali in difficoltà, offrendo loro una seconda possibilità di vita.

L’impegno della cooperativa mira a creare un impatto positivo duraturo, non solo sul benessere animale, ma anche sulla comunità che la sostiene.