Coop e AIC: Laboratori per una Spesa Sicura e Consapevole per Celiaci

Navigare il Carrello: Un Percorso di Educazione Alimentare per la Comunità Celiaca, Guidato da Coop e AICAlleanza Coop 3.0, in partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Friuli-Venezia Giulia, lancia un’iniziativa innovativa volta a promuovere un consumo alimentare consapevole e informato, con un focus specifico sulle esigenze della comunità celiaca. Il progetto, che si traduce in laboratori pratici allestiti direttamente all’interno dei supermercati, rappresenta un ponte tra l’esperienza diretta e l’apprendimento, offrendo agli utenti uno strumento concreto per orientarsi nel complesso universo dei prodotti senza glutine.Il percorso si articola in una serie di appuntamenti, il primo dei quali si terrà il 14 giugno alle 14:30 presso l’Ipercoop Meduna di Pordenone, con ulteriori tappe previste in autunno a Pradamano (Udine), Largo Roiano (Trieste) e Tiare (Villesse, Gorizia). La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva tramite l’indirizzo food@celiachia.fvg.it, garantendo così una gestione ottimale dei gruppi di lavoro.Ogni laboratorio è strutturato per favorire un apprendimento attivo e personalizzato. I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, si immergono nell’ambiente del supermercato, affiancando esperti dell’AIC e responsabili Coop. L’attività inizia con la selezione di prodotti, guidati da liste tematiche che confrontano le caratteristiche nutrizionali e gli ingredienti dei prodotti convenzionali e delle alternative “senza glutine”. Questo confronto critico permette di comprendere le differenze in termini di composizione, benefici e potenziali rischi.Il momento successivo è dedicato a una sessione collettiva, durante la quale si analizzano le scelte effettuate, con un focus particolare sulla decodifica delle etichette alimentari. Si approfondiscono i significati dei claim nutrizionali, le certificazioni di qualità e le strategie di esposizione dei prodotti, spesso volte a influenzare le scelte del consumatore. L’obiettivo è fornire gli strumenti necessari per una lettura consapevole e critica, andando oltre la semplice identificazione della dicitura “senza glutine”.”La corretta selezione degli alimenti rappresenta la pietra angolare per la salvaguardia della salute di chi soffre di celiachia,” sottolinea Stefano Collauto, Presidente dell’AIC Friuli-Venezia Giulia APS. “La collaborazione con Coop ci permette di offrire un servizio prezioso, che va oltre la semplice informazione: si tratta di un percorso di empowerment, volto a rendere i nostri utenti protagonisti attivi della propria alimentazione.”Alice Podeschi, Direttore Relazioni e ingaggio Soci e Stakeholder Coop Alleanza 3.0, aggiunge: “Questa iniziativa si inserisce nel nostro impegno continuo verso una comunicazione trasparente e accessibile, che risponda alle reali necessità dei consumatori. Educare alla lettura delle etichette e comprendere le sfide alimentari specifiche, come la celiachia, è un atto di inclusione e partecipazione che rafforza i valori cooperativi di tutela e responsabilità sociale.”Il progetto “Navigare il Carrello” non si limita a fornire informazioni: si propone di creare una comunità di consumatori informati e consapevoli, capaci di fare scelte alimentari responsabili e di promuovere una cultura del benessere diffusa, dove l’esperienza diretta e la collaborazione diventano i motori di un cambiamento positivo. L’iniziativa punta a costruire un futuro in cui l’alimentazione sia un diritto garantito, accessibile a tutti e sostenibile per il pianeta.