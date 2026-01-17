Coppa del Mondo Sci: il Friuli Venezia Giulia torna a brillare

Il Friuli Venezia Giulia si conferma palcoscenico di eccellenza per lo sport mondiale, accogliendo con orgoglio la Coppa del Mondo di sci femminile, un evento che trascende la competizione agonistica per elevarsi a simbolo di una regione proiettata verso il futuro.

Questo ritorno, dopo quasi quindici anni, non è una semplice ripresa di un appuntamento sportivo, ma la celebrazione di un percorso di crescita e di un impegno costante a costruire un’offerta turistica e sportiva di alto livello.

L’evento, promosso dalla Regione FVG attraverso PromoTurismoFVG e sostenuto da istituzioni internazionali come FIS e FISI, rappresenta un tassello fondamentale in una strategia di sviluppo territoriale che mira a consolidare l’identità regionale attraverso lo sport.

La realizzazione di manifestazioni di questa portata, che affiancano appuntamenti prestigiosi come la Supercoppa Europea, il Giro d’Italia e gli EYOF, testimonia la capacità del Friuli Venezia Giulia di attrarre e gestire eventi di rilevanza globale, generando un impatto economico e di immagine significativo.

L’assessore regionale Alessia Rosolen, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra Regione e Federazioni, un elemento chiave per il successo di questa e di altre iniziative sportive.

La premiazione dell’azzurra Nicol Delago, vincitrice della discesa libera sulla pista Di Prampero, è stata un momento di festa e di orgoglio per tutta la regione.

L’assessore Pierpaolo Roberti, in un’atmosfera di caloroso benvenuto resa ancora più suggestiva dall’esibizione del violinista triestino Pierpaolo Foti, ha messo in risalto il valore aggiunto di ospitare la Coppa del Mondo a un solo mese dall’inizio delle Olimpiadi invernali.

Un’opportunità unica per promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione sportiva di eccellenza e per rafforzare il legame con il territorio.

La complessità di un evento di questa portata si rivela nella straordinaria capacità di coordinamento di un’intera macchina operativa, guidata dal chief of race, che coinvolge un’ampia rete di professionisti e volontari.

La sicurezza e l’assistenza, elementi imprescindibili per il successo di una competizione internazionale, sono garantite da una squadra transfrontaliera composta dall’Esercito Italiano, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dal Cnsas e dagli operatori sanitari dell’Elisoccorso, dell’Asufc, della Croce Rossa e della Croce Verde Goriziana.

Un gesto di inclusione e di sensibilità sociale ha arricchito ulteriormente la cerimonia con la consegna di opere d’arte realizzate da adulti con disabilità intellettiva, guidati dagli educatori del Centro diurno di Rivignano Teor.

Un’espressione artistica che celebra la diversità e l’integrazione, valori fondamentali per la comunità friulana.

L’organizzazione impeccabile, la passione dei volontari, la bellezza del paesaggio e l’ospitalità della popolazione friulana contribuiscono a rendere la Coppa del Mondo di sci femminile un evento indimenticabile, un momento di festa e di orgoglio per un territorio che si conferma protagonista sullo scenario sportivo internazionale.

L’evento non è solo una competizione, ma un’occasione unica per promuovere l’immagine del Friuli Venezia Giulia come regione dinamica, innovativa e accogliente, capace di coniugare tradizione, sport e inclusione sociale.