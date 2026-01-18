Coppa del Mondo Sci: Tarvisio, una vetrina globale per il Friuli Venezia Giulia

La ripresa della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile a Tarvisio, dopo un’assenza quindicinale, rappresenta un traguardo di straordinaria importanza per il Friuli Venezia Giulia, ben più di un semplice evento sportivo.

Si tratta di una vetrina globale che risana un’eredità interrotta, frutto di un percorso di crescita costante e paziente, scandito da manifestazioni minori che hanno progressivamente consolidato le competenze organizzative e la fiducia dei vertici internazionali.

Il Comitato Organizzatore Nazionale ha riscontrato, giustamente, la maturità necessaria per affidare alla regione un evento di tale portata.

Il Governatore Massimiliano Fedriga, presente alla seconda giornata di gara, ha sottolineato l’impatto positivo a livello internazionale, evidenziando come la competizione rappresenti un potente vettore di promozione territoriale.

L’assegnazione di un trofeo unico, il “Guerriero della Val Saisera”, opera dell’artista locale Ennio Veluscek realizzata con materiali recuperati da eventi naturali, ha arricchito ulteriormente l’esperienza, unendo l’eccellenza sportiva all’identità culturale e alla sostenibilità ambientale.

Il riconoscimento ai primi tre posti, con la vittoria della tedesca Emma Aicher, ha celebrato non solo il talento atletico, ma anche il legame profondo tra lo sport e il territorio.

Il successo dell’evento, confermato anche dai complimenti pervenuti dai vertici federali, è stato attribuito al lavoro sinergico di organizzatori, volontari e forze dell’ordine.

Il Governatore ha espresso vivo apprezzamento per il contributo inestimabile di ciascuno, sottolineando come il risultato sia il frutto di un impegno collettivo e appassionato.

Guardando al futuro, l’obiettivo primario è trasformare la Coppa del Mondo in un appuntamento ricorrente nel calendario regionale, superando la necessità di attese quindicinali.

Si tratta di un’ambizione realizzabile attraverso una programmazione strategica e un investimento continuo nello sviluppo delle infrastrutture e delle competenze.

Parallelamente, l’impegno a promuovere altre manifestazioni di rilevanza internazionale nelle aree montane si configura come una strategia volta a massimizzare il ritorno d’immagine e a generare opportunità economiche e strutturali per il territorio.

La tappa di Tarvisio ha visto la partecipazione di oltre 57 atlete provenienti da 17 nazioni, supportate da un vasto team di tecnici e staff, testimonianza della dimensione globale dell’evento.

L’organizzazione, che ha coinvolto un esercito di oltre 400 persone, ha dimostrato un livello di professionalità e di efficienza che ha impressionato i partecipanti e gli spettatori.

La copertura mediatica internazionale, con un numero senza precedenti di giornalisti, fotografi e operatori televisivi provenienti da tutto il mondo, ha garantito una visibilità globale senza pari, raggiungendo un pubblico di milioni di appassionati.

La presenza di circa 5000 spettatori, aggiunta alle 4000 del giorno precedente, ha confermato l’interesse e l’entusiasmo del pubblico verso questo sport e verso il Friuli Venezia Giulia.