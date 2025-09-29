Coppie friulane bloccate a Nosy Be: vacanza idilliaca svanita nel caos.

L’idilliaca vacanza di due coppie friulane, partite alla scoperta del Madagascar, si è trasformata in un’inattesa e frustrante attesa sull’isola di Nosy Be, un gioiello tropicale al largo della costa orientale africana.

La situazione, innescata da un collasso socio-economico in corso nella capitale Antananarivo, ha interrotto bruscamente il loro viaggio di ritorno, lasciandoli isolati da una rete di proteste e provvedimenti governativi.

Le tensioni che infiammano Antananarivo, alimentate da prolungate e ripetute interruzioni di servizi essenziali come l’acqua potabile e l’elettricità, hanno generato un’ondata di malcontento popolare.

Il governo, nel tentativo di contenere la situazione e garantire la sicurezza pubblica, ha imposto un coprifuoco che ha paralizzato le attività aeree e terrestri.

Le due coppie, originarie rispettivamente del Pordenonese e della provincia di Udine, avevano programmato un itinerario che le avrebbe portate a esplorare diverse località malgasce.

Poco prima della data prevista per il rientro, una comunicazione via email da Madagascar Airlines ha annunciato la cancellazione del volo interno che le avrebbe condotte ad Antananarivo.

La comunicazione, lacunosa e priva di spiegazioni dettagliate, ha lasciato i quattro viaggiatori in una condizione di incertezza.

Nonostante la frustrazione e l’impossibilità di rientrare, le coppie sono state rassicurate dalle autorità consolari e dal Ministero degli Affari Esteri.

Le comunicazioni ricevute confermano che l’isola di Nosy Be, relativamente isolata dal tumulto che affligge la capitale, è considerata sicura e priva di manifestazioni di protesta.

L’evento, che testimonia la fragilità delle infrastrutture e la precarietà della stabilità socio-politica in alcune aree del mondo, mette in luce la complessità dei viaggi internazionali e la necessità di essere preparati ad affrontare imprevisti che possono compromettere i piani di vacanza.

La vicenda pone, inoltre, interrogativi sulla trasparenza delle comunicazioni delle compagnie aeree in situazioni di emergenza e sulla capacità di fornire assistenza adeguata ai viaggiatori coinvolti in tali circostanze.

Le coppie friulane, nel frattempo, attendono con pazienza e speranza che la situazione si stabilizzi, auspicando un rapido ritorno alla normalità e la possibilità di concludere il loro viaggio nel segno della scoperta e dell’avventura, pur con qualche nota amara.