CRO Aviano: Nuovo Sistema di Tomoterapia per Cure Oncologiche Avanzate

L’Oncologia Radioterapica del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, un’istituzione di eccellenza nel panorama italiano e internazionale, si arricchisce di un avanzato sistema di Tomoterapia elicoidale, frutto di un investimento regionale di circa otto milioni di euro.

Questa significativa evoluzione tecnologica non si limita a un mero aggiornamento strumentale, ma rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del CRO verso un approccio sempre più personalizzato e olistico nella cura del paziente oncologico.

La nuova apparecchiatura, in linea con la filosofia del CRO che integra innovazione tecnologica e umanizzazione delle cure, si inserisce in un ambiente distintivo, arricchito da immagini evocative che richiamano la fauna selvatica friulana e figure mitologiche come l’unicorno.

Questo ambiente, lungi dall’essere un dettaglio secondario, ha dimostrato di contribuire significativamente al benessere psicologico dei pazienti, mitigando l’ansia e creando un’atmosfera più accogliente durante un percorso terapeutico spesso gravoso.

Il sistema di Tomoterapia elicoidale di nuova generazione introduce una rivoluzione nella precisione e flessibilità dei trattamenti radioterapici.

La capacità di eseguire terapie guidate ad alta energia, abbinata all’acquisizione di immagini diagnostiche di qualità superiore, consente di indirizzare il fascio di radiazioni con una precisione millimetrica, minimizzando i danni ai tessuti sani circostanti.

Questa tecnologia avanzata si rivela particolarmente vantaggiosa nella cura di neoplasie complesse, come quelle localizzate in regioni delicate del corpo, ad esempio nel trattamento del mesotelioma, delle patologie toraciche, della base cranica, dei tessuti molli e nei pazienti pediatrici, dove la riduzione degli effetti collaterali è di cruciale importanza.

L’integrazione di sistemi di monitoraggio dei movimenti respiratori del paziente, in tempo reale, permette di compensare le variazioni anatomiche durante il trattamento, garantendo una distribuzione omogenea della dose di radiazioni.

Inoltre, la nuova strumentazione incorpora sofisticati strumenti di analisi della dosimetria, per una pianificazione accurata e una verifica continua dell’efficacia della terapia.

L’evoluzione tecnologica impatta anche sull’organizzazione interna del CRO.

I lavori di adeguamento dei locali e la messa in attività della nuova apparecchiatura richiederanno circa sei mesi, durante i quali il personale medico e tecnico si formerà per utilizzare al meglio le potenzialità del nuovo sistema.

Il precedente sistema di Tomoterapia, attivo dal 2006, ha concluso una carriera produttiva di quasi vent’anni, durante i quali ha erogato oltre 80.000 trattamenti, rappresentando un punto di riferimento all’avanguardia per il trattamento oncologico in Italia e in Europa.

Questo testimonia l’impegno continuo del CRO ad investire in tecnologie innovative, mantenendo il suo ruolo di leader nella lotta contro il cancro, con una visione che coniuga l’eccellenza scientifica e la centralità del paziente.

Il CRO, attraverso questo investimento, rinnova il suo patto con la comunità, garantendo l’accesso a terapie sempre più all’avanguardia e personalizzate.