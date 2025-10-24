Da Prato, argento e record ai Mondiali di nuoto paralimpico

Luca Da Prato, fiore all’occhiello dello sport paralimpico italiano, ha conquistato brillanti medaglie d’argento ai Campionati Mondiali di Nuoto Paralimpico in corso a Lima, Perù.

L’atleta, unico rappresentante azzurro a competere, ha dimostrato una performance di altissimo livello nei 100 metri stile e nei 50 metri farfalla, segnando una tappa significativa nel suo percorso sportivo e celebrando un momento di gloria per l’Italia.

La sua impresa nella gara di farfalla si è arricchita di un ulteriore valore: Da Prato ha infatti stabilito un nuovo primato nazionale, testimonianza di un impegno costante e di un talento in continua evoluzione.

La conquista di questo record, arrivata mentre in Italia la giornata volgeva al termine, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e ha rafforzato l’immagine dell’atleta come punto di riferimento per il nuoto paralimpico italiano.

Le competizioni, svoltesi in un contesto di massima sicurezza, con un dispositivo di protezione coordinato dalle autorità perugiane a causa delle turbolenze sociali in atto, hanno visto la presenza dell’ambasciatore italiano Massimiliano Mazzanti, che ha espresso pubblicamente la sua ammirazione per la prestazione dell’atleta attraverso un post sui social media, corredato di immagini evocative.

Nonostante le circostanze complesse, l’organizzazione ha garantito la regolarità e la sicurezza delle gare, un aspetto particolarmente apprezzato da Da Prato.

L’atleta, nato a Medea, in provincia di Gorizia, e costretto sulla sedia a rotelle a seguito di un tragico incidente stradale nel 2023, ha sottolineato la professionalità del team organizzativo, elemento cruciale per la riuscita dell’evento.

La sua storia personale, segnata da una profonda resilienza e da una determinazione incrollabile, rappresenta un potente messaggio di speranza e di superamento delle difficoltà.

Con queste prime due medaglie d’argento ai Mondiali e con il record nazionale appena stabilito, l’atleta si dimostra soddisfatto, ma già proiettato verso nuove sfide, focalizzato sul perfezionamento delle sue performance e sulla ricerca continua di miglioramento.

Le finali dei 100 metri dorso e dei 50 stile libero, in programma nei prossimi giorni, si preannunciano come ulteriori occasioni per brillare e per confermare il suo ruolo di protagonista nel panorama dello sport paralimpico mondiale.