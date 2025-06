Daniel Tafa: Perizia Ris per far luce sulla tragedia di Maniago

La vicenda legata alla tragica scomparsa di Daniel Tafa, il giovane ventiduenne originario di Vajont, si arricchisce di un capitolo cruciale nell’ambito delle indagini per far luce sulle circostanze che hanno portato alla sua morte il 25 marzo a Maniago, a seguito dell’esplosione di un macchinario industriale. L’inchiesta, finora improntata a una scrupolosa raccolta di elementi e testimonianze, procederà ora verso un’analisi forense di elevata specializzazione, con la partecipazione dei Carabinieri del Ris di Parma, un’unità specializzata in indagini complesse e delicate.L’imminente perizia, fissata per il 24 luglio, non si limiterà a una semplice verifica, ma costituirà un’operazione definita “irripetibile”, volta a ricostruire, con rigore scientifico, la sequenza degli eventi che hanno condotto al fatale incidente. I reperti sequestrati presso lo stabilimento, in particolare le schegge provenienti dal macchinario coinvolto, saranno sottoposti a esami approfonditi nei laboratori della sezione biologica operativa dei Ris, nel rispetto delle più avanzate tecniche investigative. L’importanza di questa fase è ulteriormente amplificata dalla previsione di una trasmissione dei risultati all’attenzione della Banca Nazionale dei Dati Dna, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione tra le istituzioni scientifiche.Il Pubblico Ministero Andrea Del Missier ha formalmente notificato a tutti i soggetti coinvolti, sia agli indagati che ai familiari di Daniel Tafa, la possibilità di avvalersi di propri consulenti tecnici, garantendo così il diritto alla difesa e la partecipazione attiva al processo di accertamento della verità. Contemporaneamente, la Procura ha concesso una proroga ai periti Manuel Forchiassin e Federico Lui, i quali si stanno occupando dell’analisi dettagliata del macchinario utilizzato da Daniel Tafa. La complessità delle dinamiche in gioco e la necessità di una valutazione tecnica approfondita hanno reso indispensabile un ulteriore periodo di tempo, fissato al 20 ottobre, per la presentazione delle loro osservazioni e per l’elaborazione di una ricostruzione accurata della dinamica del sinistro.L’elenco degli indagati, attualmente composto da cinque persone, include i titolari dell’azienda, i responsabili della sicurezza e i fornitori dell’impianto. La famiglia di Daniel Tafa, rappresentata dall’avvocato Fabiano Filippin, è costantemente presente nel processo, a tutela dei diritti e degli interessi dei genitori, dei fratelli e dei nonni del giovane, che cercano risposte e giustizia per la perdita del loro caro. La vicenda, purtroppo, solleva interrogativi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro e sulla necessità di garantire standard elevati per la prevenzione di incidenti simili.