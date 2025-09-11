Davidovich, Premio Twas Apex: una luce sulla scienza quantistica.

Luiz Davidovich, figura di spicco nel panorama della fisica quantistica e stimato professore emerito presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, si è distinto come vincitore del prestigioso Twas Apex Award 2025.

Questo riconoscimento, conferito dall’Accademia Mondiale delle Scienze (Twas), un’organizzazione triestina operante sotto l’egida dell’UNESCO, si colloca in concomitanza con le celebrazioni globali dedicate all’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica, sottolineando l’importanza cruciale di questo campo di ricerca.

Il premio Twas Apex Award riconosce l’eccezionale contributo di Davidovich non solo agli avanzamenti teorici fondamentali dell’ottica quantistica e dell’informazione quantistica, ma anche alla sua guida riconosciuta a livello mondiale nel progredire le scienze quantistiche.

La sua ricerca ha gettato luce su concetti complessi, approfondendo la nostra comprensione delle interazioni tra sistemi quantistici e l’ambiente circostante, un aspetto cruciale per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

Le innovazioni di Davidovich hanno toccato aree cruciali delle tecnologie quantistiche emergenti, dalla potenziale rivoluzione del calcolo quantistico – che promette una potenza di elaborazione inimmaginabile rispetto ai computer classici – alla sensoristica di nuova generazione, capace di misurazioni di precisione senza precedenti, e alle comunicazioni quantistiche, che garantiscono una sicurezza inviolabile dei dati.

Questi sviluppi non sono confinati a laboratori di ricerca; stanno rapidamente permeando la nostra quotidianità, alimentando tecnologie che diamo per scontate, come computer, pannelli solari, smartphone, strumenti diagnostici avanzati (laser, risonanza magnetica), nuovi materiali con proprietà straordinarie, sistemi di geolocalizzazione (GPS) e tecniche agricole di precisione volte a ottimizzare l’uso delle risorse.

Davidovich ha sottolineato come la tecnologia quantistica, un tempo relegata al regno della teoria, stia ora plasmando il futuro.

Oltre ai settori già menzionati, i sensori quantistici, in particolare, offrono prospettive entusiasmanti per il monitoraggio ambientale, identificando risorse naturali come riserve idriche e giacimenti petroliferi sotterranei, e per migliorare drasticamente la precisione delle diagnosi mediche, consentendo la rilevazione precoce di malattie.

Riconoscendo l’importanza di una distribuzione equa dei benefici derivanti da queste tecnologie, Davidovich ha insistito sulla necessità di colmare il divario tecnologico che separa i paesi sviluppati da quelli in via di sviluppo.

L’accesso diffuso a tali innovazioni non è solo una questione di progresso economico, ma anche un imperativo etico per garantire un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Il conferimento ufficiale del Twas Apex Award avverrà durante la 17/a Conferenza Generale della Twas, che si terrà a Rio de Janeiro dal 29 settembre al 2 ottobre, un’occasione significativa per celebrare i successi della scienza quantistica e per stimolare ulteriori collaborazioni internazionali.