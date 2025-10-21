Despar Nord e Polizia: Insieme contro la violenza sulle donne.

Un nuovo impulso alla lotta contro la violenza di genere si concretizza in Friuli Venezia Giulia grazie a una sinergia innovativa tra le forze dell’ordine e Despar Nord.

L’iniziativa, presentata ufficialmente a Trieste con la partecipazione dei vertici delle Questure regionali e il sostegno del Ministero dell’Interno, rappresenta un’evoluzione strategica nell’approccio alla prevenzione e al contrasto di un fenomeno sociale complesso e radicato.

Lungi dall’essere una semplice campagna informativa, l’iniziativa mira a costruire un sistema di supporto e consapevolezza diffuso, intercettando potenziali vittime e fornendo loro strumenti concreti per uscire dall’ombra della violenza.

Dal 1° novembre al 30, tutti i punti vendita Despar Nord diventeranno, di fatto, presidi di sicurezza e informazione.

Oltre alla distribuzione capillare di materiale informativo dettagliato, che illustra le molteplici forme di violenza, i segnali di allarme e i canali di aiuto disponibili, si introduce un elemento di comunicazione costante: l’inserimento di un’infografica dedicata sul retro di ogni scontrino.

Questa scelta, apparentemente marginale, amplifica il messaggio, rendendolo accessibile a un pubblico vastissimo e ripetutamente esposto al contenuto.

Il QR code presente sull’infografica conduce a una pagina web dedicata, un vero e proprio portale regionale con informazioni dettagliate sui centri antiviolenza, i servizi offerti e le risorse a disposizione.

Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha sottolineato come la sicurezza urbana e personale non possano essere raggiunte solo attraverso l’azione repressiva, ma soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la prevenzione.

Ha esaltato la collaborazione pubblico-privato come modello virtuoso, capace di generare un impatto sociale maggiore rispetto alle azioni isolate.

L’Assessore Regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha aggiunto un elemento cruciale: il coinvolgimento attivo del mondo imprenditoriale, testimonianza di una responsabilità civica che va oltre il mero obbligo legale e si configura come un elemento distintivo del tessuto regionale.

Questa partecipazione dimostra come il concetto di sicurezza possa essere integrato nel DNA aziendale, generando valore non solo economico, ma anche sociale.

La Questora di Trieste, Lilia Fredella, ha enfatizzato l’importanza di creare una rete di supporto estesa, che coinvolga attivamente la comunità locale.

La partnership con Despar Nord si configura come un tassello fondamentale di questa rete, offrendo una piattaforma di comunicazione capillare e accessibile.

Fabrizio Cicero, direttore regionale di Despar Nord per il Fvg, ha concluso sottolineando l’impegno dell’azienda a promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione, considerandolo un dovere morale che va oltre le finalità aziendali, contribuendo a costruire una comunità più sicura e consapevole.

L’iniziativa, in definitiva, si presenta come un esempio concreto di come la collaborazione, l’innovazione e la responsabilità sociale possano convergere per affrontare una sfida complessa e costruire un futuro più equo e sicuro per tutti.