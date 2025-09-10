Dona la Spesa per la Scuola: Coop sostiene lo studio con generosità e sconti.

Ritorna il 13 settembre “Dona la Spesa per la Scuola”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che, con un atto concreto di responsabilità sociale, mobilita la comunità per sostenere il diritto allo studio.

Il progetto non si limita a una donazione, ma si configura come un vero e proprio ponte tra la generosità dei clienti e le necessità specifiche di famiglie e studenti in difficoltà, un’azione di coesione sociale che rafforza il legame con il territorio.

L’edizione precedente ha visto una straordinaria risposta da parte dei soci, che hanno contribuito a donare ben 170.000 confezioni di materiale scolastico, a cui si aggiungono le 400 fornite alla Comunità di Sant’Egidio grazie al servizio di spesa online EasyCoop, un canale sempre più rilevante per raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

Quest’anno, l’opportunità di acquisto delle confezioni attraverso EasyCoop resterà aperta fino al 28 settembre, ampliando le possibilità di partecipazione.

“Dona la Spesa per la Scuola” si dispiega in una rete capillare di 220 punti vendita, coinvolgendo attivamente oltre 250 enti e associazioni locali.

Questa fitta collaborazione garantisce una distribuzione mirata e trasparente del materiale scolastico, indirizzato prioritariamente a chi ne ha più bisogno.

Il 13 settembre, volontari provenienti dalle realtà del terzo settore aderenti all’iniziativa, saranno presenti nei punti vendita per assistere i clienti nell’acquisto e per fornire informazioni dettagliate sul progetto.

Le shopper compostabili, destinate a contenere il materiale scolastico acquistato – che include quaderni, penne, matite, temperamatite, risme di carta e altri strumenti didattici essenziali – simboleggiano l’impegno di Coop verso la sostenibilità ambientale.

Successivamente, i volontari provvederanno allo stoccaggio della merce donata, organizzando le successive distribuzioni alle famiglie beneficiarie secondo protocolli definiti con gli enti locali.

Coop Alleanza 3.0 conferma inoltre il suo impegno a sostegno dei soci, offrendo uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un vantaggio significativo in un momento dell’anno cruciale per le famiglie.

A questo si aggiunge una promozione speciale sulla cancelleria: spendendo 30 euro nel reparto dedicato, i clienti riceveranno un buono sconto di 10 euro, utilizzabile entro l’8 ottobre su una spesa minima di 30 euro, incentivando un ulteriore atto di sostegno allo studio.

L’iniziativa non è quindi solo un gesto di generosità, ma anche un’occasione per promuovere un consumo consapevole e responsabile, creando un circolo virtuoso che beneficia l’intera comunità.