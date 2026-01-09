Emergenza ghiaccio a Trieste: traffico bloccato e autostrade chiuse.

La mattinata triestina si è aperta con una complessa emergenza viaria nell’area carsica, un territorio particolarmente vulnerabile alle condizioni meteorologiche avverse.

Le temperature artiche, drasticamente al di sotto della media stagionale, hanno generato un diffuso fenomeno di formazione di ghiaccio sulle superfici stradali, incrementando esponenzialmente il rischio di incidenti e causando significativi disagi al traffico.

La Protezione Civile locale, attivando i canali di comunicazione social, ha prontamente diffuso allerte dettagliate, specificando la presenza di ghiaccio critico sul raccordo autostradale RA13, in particolare nei versanti di Trebiciano, Opicina e Fernetti.

Questo intervento tempestivo mirava a sensibilizzare gli utenti della strada e a sollecitare comportamenti più prudenti e consapevoli, vista la situazione di elevata pericolosità.

La situazione si è ulteriormente aggravata con la chiusura temporanea di due sezioni cruciali del RA13, il raccordo che collega l’autostrada A4 con Trieste.

Anas, l’azienda nazionale per le autostrade, ha comunicato che le interruzioni erano direttamente correlate a due incidenti separati.

Il primo, apparentemente autonomo, ha visto coinvolto un singolo veicolo.

Il secondo, ben più grave, ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture, creando una situazione di blocco e richiedendo l’intervento urgente di soccorsi e delle squadre di Anas.

Come misura precauzionale e per agevolare le operazioni di ripristino, è stata disposta un’uscita obbligatoria a Trebiciano per i veicoli provenienti da Trieste, causando inevitabili rallentamenti e accumuli di traffico.

Successivamente, un ulteriore tratto del RA14, il raccordo diretto verso l’autostrada A4, è stato chiuso in prossimità di Fernetti, a causa della persistente presenza di ghiaccio sulla carreggiata.

Questo evento ha amplificato la complessità della situazione, richiedendo un’attenta valutazione dei rischi e l’implementazione di procedure di sicurezza avanzate.

Le squadre di Anas, supportate dalle forze dell’ordine e dai soccorritori, hanno lavorato incessantemente per rimuovere il ghiaccio, ripristinare la sicurezza stradale e gestire le emergenze.

Solo dopo un’accurata verifica delle condizioni di sicurezza e la rimozione completa del pericolo, intorno alle ore 12:00, entrambi i tratti autostradali sono stati riaperti al traffico, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

L’episodio sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati alle basse temperature e alla formazione di ghiaccio, e l’importanza di protocolli di emergenza efficaci e tempestivi per garantire la sicurezza degli utenti della strada.