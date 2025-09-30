Eroi in divisa: Poliziotti salvano donna, gesto di coraggio e solidarietà.

Durante il dispiegamento per garantire la sicurezza di una manifestazione sindacale a Muggia, un evento inatteso e drammatico ha interrotto la routine operativa di cinque agenti di polizia.

Mentre monitoravano il corteo, un’attenzione periferica ha rivelato una scena sconcertante: una figura femminile, a faccia in giù, sommersa nelle acque del territorio triestino.

Senza esitazione, i cinque agenti, mettendo a rischio la propria incolumità, si sono immediatamente tuffati in acqua, affrontando le condizioni ambientali avverse per raggiungere e recuperare la donna.

L’intervento rapido e determinato ha permesso loro di portare a riva la persona in difficoltà, intraprendendo immediatamente manovre di rianimazione cardiopolmonare, vitali per cercare di contrastare l’arresto cardiorespiratorio.

La loro prontezza e la competenza dimostrata hanno garantito che l’emergenza fosse gestita con la massima efficacia, in attesa del personale sanitario specializzato.

In riconoscimento del loro coraggio e del loro senso del dovere, Francesco Dalmonte, Alessandro Nalio, Feliciano Gammariello, Alessio Tallarita e Andrea Foti sono stati onorati con un premio dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori, in presenza del Questore di Trieste, Lilia Fredella.

Il riconoscimento non celebra solo un atto di soccorso, ma incarna un profondo impegno verso la salvaguardia della vita umana e l’affermazione di valori civici fondamentali.

Il sindaco Polidori ha sottolineato come questo gesto, purtroppo conclusosi con un esito nefasto, rappresenti un esempio illuminante di dedizione alla comunità.

Ha espresso profonda gratitudine verso gli agenti, evidenziando come la loro azione, animata da un forte senso civico e una reattività encomiabile, debba ispirare tutti ad agire con generosità e compassione in situazioni di emergenza.

L’episodio si configura come un monito sulla fragilità umana e sull’importanza della solidarietà, auspicando che l’azione dei poliziotti diventi un simbolo tangibile di appartenenza ad una comunità coesa, dove l’assistenza a chi è in difficoltà si traduca in un principio civico imprescindibile e di valore inestimabile.

L’evento, seppur tragico nel suo epilogo, sottolinea il ruolo imprescindibile delle forze dell’ordine non solo come garanti dell’ordine pubblico, ma anche come pilastri di supporto e aiuto per la cittadinanza.