Fedriga accoglie giovani talenti: eccellenza e inclusione in FVG

Nell’ambito di un’iniziativa volta a valorizzare il potenziale giovanile e a celebrare l’eccellenza formativa e sociale della regione Friuli Venezia Giulia, il Presidente Massimiliano Fedriga ha ricevuto in sede di Giunta due stimati gruppi di giovani, offrendo loro una piattaforma di dialogo e riconoscimento.

La prima delegazione, proveniente dal Nobile Aviation College di Fagagna, ha rappresentato un esempio emblematico di come l’istruzione tecnica aeronautica possa preparare i giovani a intraprendere carriere stimolanti e di alto valore nel settore dell’aviazione civile e militare.

I tredici studenti, con un’età compresa tra i diciassette e i diciotto anni, hanno conseguito, o stanno per conseguire, qualifiche prestigiose, tra cui il brevetto di pilota privato e l’abilitazione al volo strumentale, una competenza che richiede precisione, dedizione e una solida preparazione teorica e pratica.

La diversità geografica del gruppo – con studenti provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto, Emilia Romagna e Svizzera – sottolinea l’attrattività dell’istituto e la sua capacità di attrarre talenti da un’area geografica ampia, contribuendo a un tessuto formativo ricco di esperienze e prospettive differenti.

Questi giovani, residenti temporaneamente in regione durante l’anno scolastico, incarnano l’ambizione, la passione e la determinazione che caratterizzano le nuove generazioni, elementi cruciali per il futuro economico e sociale del territorio.

Parallelamente, il Presidente ha accolto il gruppo del Centro Medico Pedagico Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo, portatori di un progetto di straordinaria valenza sociale: “Grappolo Solidale”.

Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, testimonia come l’integrazione tra disabilità e lavoro possa generare risultati concreti e di profondo significato.

Dalla cura del vigneto storico della villa del Centro, in collaborazione con la Tenuta Angoris di Cormons, sono state prodotte 2.500 bottiglie di vino rosso, destinate alla vendita per beneficenza.

Il progetto non solo offre opportunità di impiego e formazione a persone con disabilità, ma promuove anche la sensibilizzazione sulla loro inclusione nella società e sulla valorizzazione delle loro capacità.

L’iniziativa rappresenta un modello di economia sociale e di responsabilità collettiva, in grado di generare benefici economici e sociali a favore di persone e comunità.

Rivolgendosi ai due gruppi, il Presidente Fedriga ha espresso un sentimento di profondo orgoglio e di fiducia nel futuro della regione.

Ha sottolineato l’importanza di investire sulle nuove generazioni, riconoscendo in loro la linfa vitale per l’innovazione, la crescita e la prosperità.

Il suo appello è stato chiaro: sostenere i giovani, credere nel loro potenziale e offrirgli le opportunità necessarie per realizzare i loro sogni e contribuire attivamente al bene comune, perché il futuro del Friuli Venezia Giulia risiede nella loro energia e nella loro visione.

L’incontro si configura quindi come un gesto simbolico, un segnale di attenzione e di sostegno a iniziative che promuovono l’eccellenza, l’inclusione e la responsabilità sociale.