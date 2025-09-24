Fidimpresa Friulveneto: crescita solida e obiettivi raggiunti.

Fidimpresa Friulveneto consolida la propria traiettoria di crescita, presentando al termine del primo semestre 2025 un risultato netto di 466.000 euro, un dato che rispecchia con precisione gli obiettivi delineati al momento della significativa operazione di fusione.

L’approvazione del bilancio, comunicata dal Consiglio di Amministrazione, testimonia la lungimiranza strategica che ha portato alla nascita del nuovo Confidi, frutto dell’integrazione di Fidi Impresa e Turismo Veneto e Confidi Friuli.

La sintesi di due realtà territoriali, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, si traduce in una solida piattaforma finanziaria capace di irrobustire la presenza e l’impatto a sostegno delle imprese del Nordest.

Fidimpresa Friulveneto dispone oggi di un capitale ingente, superiore a 100 milioni di euro, distribuito tra fondi dedicati alla copertura del rischio, un solido patrimonio netto e risorse immediatamente disponibili.

Questo ammontare significativo è complementato da un portafoglio di affidamenti pari a circa 457 milioni di euro, un segnale tangibile della fiducia riposta nella sua capacità di sostenere la crescita delle oltre 26.000 imprese associate.

La fusione non è semplicemente un’aggregazione di risorse, ma un’operazione di sinergia che ha generato un soggetto economico più robusto, in grado di rispondere alle complessità del mercato creditizio con una prospettiva più ampia e diversificata.

L’unione di competenze e territori complementari ha permesso di creare un’entità finanziaria in grado di offrire un ventaglio di servizi più ampio e personalizzato per le imprese socie.

“Abbiamo creato un’organizzazione più forte, capace di intercettare e gestire le sfide del credito con maggiore efficacia”, afferma il Presidente Massimo Zanon.

“La solidità patrimoniale che ora vantiamo ci posiziona tra i primi Confidi italiani e ci conferma come il secondo protagonista del Nordest, un risultato che certifica la lungimiranza della scelta di aggregazione.

” La performance odierna non è solo un dato positivo, ma un trampolino di lancio per future iniziative volte a rafforzare il tessuto produttivo regionale e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese del Nordest.

Il Confidi si pone come partner strategico, attento alle esigenze specifiche del territorio e capace di offrire soluzioni finanziarie innovative per stimolare la crescita e l’innovazione.