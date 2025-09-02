Fincantieri e PGZ: Alleanza per la Difesa Navale Polacca

Un’Alleanza Strategica per il Potenziamento della Difesa Navale: Fincantieri e PGZ Uniscono le Forze per il Futuro della Marina PolaccaNel contesto della MSPO, la prestigiosa Fiera internazionale della difesa di Kielce, Polonia, si è concretizzato un accordo di rilevanza strategica che segna un punto di svolta nella cooperazione industriale tra Italia e Polonia.

Fincantieri, gigante cantieristico italiano riconosciuto a livello globale, e Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), il principale gruppo industriale della difesa polacco a capitale statale, hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) che getta le basi per una partnership duratura e ambiziosa.

L’intesa, firmata dai rappresentanti delle due aziende, Mauro Manzini e Jan Grabowski, non si limita ad un mero scambio di competenze, ma definisce un quadro collaborativo che mira a sostenere attivamente il programma di ammodernamento della Marina polacca, con una particolare attenzione al progetto ORKA, l’acquisizione di sottomarini di nuova generazione.

La sinergia tra Fincantieri e PGZ si focalizza su una visione integrata che abbraccia l’intero ciclo di vita delle piattaforme navali avanzate.

Questo include non solo la progettazione e la costruzione, ma anche l’assistenza operativa, la manutenzione e l’evoluzione tecnologica delle imbarcazioni.

Fincantieri porta con sé un patrimonio di eccellenza cantieristica, maturato attraverso la realizzazione di oltre 180 sottomarini e una vasta gamma di navi militari complesse.

PGZ, d’altro canto, offre una solida base industriale nazionale, cruciale per la modernizzazione delle forze armate polacche e un accesso privilegiato al mercato locale.

L’accordo si proietta verso un orizzonte più ampio, con l’obiettivo di sviluppare opportunità commerciali congiunte non solo per la Marina polacca, ma anche per altri mercati internazionali.

Questo posiziona la partnership come un elemento chiave nella strategia di crescita di entrambe le aziende e nella rafforzamento dell’industria della difesa europea.

Come sottolineato da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, la Polonia rappresenta un partner strategico di primaria importanza.

L’azienda italiana è pronta a condividere il proprio know-how e a contribuire attivamente al programma ORKA, riconoscendo il ruolo centrale di PGZ nell’ecosistema della difesa polacca.

Questa collaborazione rappresenta un investimento nel futuro, volto a creare un legame duraturo e reciprocamente vantaggioso, che andrà ben oltre la mera fornitura di tecnologie e servizi.

La partnership si prefigge di creare valore aggiunto per entrambi i paesi e di contribuire alla sicurezza e alla stabilità del contesto geopolitico europeo.

L’unione delle capacità di progettazione, produzione e supporto di Fincantieri con la capacità di PGZ di integrare soluzioni e modernizzare le forze armate polacche crea una piattaforma solida per l’innovazione e la crescita nel settore della difesa navale.