Fincantieri e PMM: accordo per la difesa subacquea dell’Indonesia

Nell’ambito dell’Indo Defence Expo e Forum, in corso a Giacarta, si consolida la collaborazione tra Fincantieri, leader mondiale nel settore della cantieristica navale, e PT Prima Maju Mapan (PMM), azienda indonesiana di spicco nell’ingegneria dei sistemi di comunicazione, sorveglianza e integrazione elettronica. La firma di un Accordo di Collaborazione Tecnica non è semplicemente un’operazione commerciale, ma un tassello fondamentale nel percorso strategico verso una maggiore autonomia tecnologica dell’Indonesia e una risposta proattiva alle emergenti minacce nel dominio subacqueo.L’accordo, siglato da Mauro Manzini, Vice President Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e Adrianus Prima Manggala, Amministratore Delegato di PMM, si concentra sullo sviluppo di soluzioni innovative per la protezione di asset critici sottomarini. Questi includono infrastrutture vitali come cavi di telecomunicazione transoceanici, condotte energetiche, e installazioni strategiche come basi navali, terminal portuali e piattaforme offshore. La crescente importanza di queste infrastrutture, spesso vulnerabili e difficili da monitorare, rende necessaria una nuova generazione di tecnologie di sorveglianza e difesa.L’iniziativa va oltre la semplice protezione fisica. L’obiettivo è implementare un sistema di difesa a più livelli, che comprenda la raccolta di informazioni avanzata, la capacità di rilevamento precoce di attività sospette, e la possibilità di risposta rapida e mirata. La partnership integra la competenza cantieristica di Fincantieri, con una profonda conoscenza dei sistemi navali e delle esigenze operative, con l’expertise di PMM nella progettazione e integrazione di sistemi elettronici specializzati, profondamente radicata nel contesto industriale indonesiano.L’Indonesia riveste per Fincantieri un ruolo di primaria importanza, testimoniato dalla recente vendita di due fregate PPA alla Marina Indonesiana, un contratto di significativa portata che consolida la presenza del Gruppo nel mercato sud-est asiatico. Questa regione rappresenta un hub strategico per Fincantieri, che mira a costruire relazioni di lungo periodo e a fornire soluzioni marittime all’avanguardia, contribuendo attivamente alla crescita e all’indipendenza tecnologica del paese.La scelta di PMM come partner strategico non è casuale. L’azienda indonesiana possiede una solida reputazione nel panorama industriale locale, dimostrando competenza nella progettazione, integrazione e supporto di sistemi di sorveglianza e comunicazione, elementi imprescindibili per affrontare le sfide della sicurezza subacquee. Questo accordo rappresenta un investimento nella crescita del know-how locale, promuovendo un circolo virtuoso di innovazione e sviluppo tecnologico, essenziale per la sovranità nazionale in un contesto geopolitico sempre più complesso. L’iniziativa segna un passo significativo verso la costruzione di una difesa marittima più robusta e resiliente per l’Indonesia.