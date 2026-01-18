Fiume o Morte!: Oscar Europei per un Documentario Friulano

“Fiume o Morte!”, un’opera documentaristica che si distingue nell’arena cinematografica europea, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla 38ª edizione degli European Film Awards, considerati gli Oscar del cinema europeo.

Il film, diretto con maestria da Igor Bezinović, si avvale del supporto finanziario del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, un segnale tangibile dell’importanza attribuita alla produzione culturale di qualità nella regione.

La produzione esecutiva è affidata a Erica Barbiani e Lucia Candelpergher per Videomante, una casa di produzione friulana con una solida reputazione.

Il documentario si immerge in un capitolo controverso e affascinante del XX secolo: l’occupazione di Fiume (oggi Rijeka, in Croazia) durata sedici mesi, guidata dal carismatico poeta Gabriele D’Annunzio e dai suoi legionari.

Più che una semplice cronaca storica, “Fiume o Morte!” indaga le complesse dinamiche politiche, sociali e culturali che caratterizzarono questo evento, spesso interpretato come un atto di ribellione e un precursore di aspirazioni irredentiste.

Bezinović, con un approccio innovativo, intreccia immagini d’archivio rare e evocative dell’epoca con interviste a residenti contemporanei di Fiume.

Questo accostamento crea un dialogo tra passato e presente, permettendo allo spettatore di percepire la profonda trasformazione che la città ha subito, un cambiamento non sempre positivo e che ancora oggi lascia tracce significative nell’identità locale.

Il documentario non si limita a presentare i fatti, ma cerca di sondare le conseguenze a lungo termine dell’occupazione, esplorando le ferite ancora aperte e le interpretazioni contrastanti che ne derivano.

La realizzazione di “Fiume o Morte!” è frutto di una collaborazione internazionale, coinvolgendo Restart (Croazia) in co-produzione con Videomante e Nosorogi.

Il progetto ha beneficiato del sostegno di enti di diverse nazionalità, tra cui il Croatian Audiovisual Centre, il Ministero della Cultura croato, lo Slovenian Film Center, il Fondo per l’Audiovisivo del FVG, la Friuli Venezia Giulia Film Commission e la Veneto Film Commission, a testimonianza della rilevanza transnazionale di questo evento storico.

La selezione di “Fiume o Morte!” tra i lungometraggi di finzione e documentari preselezionati, avvenuta attraverso un rigoroso processo di valutazione da parte del Consiglio della European Film Academy e da esperti europei, conferma l’eccellenza del film e la sua capacità di stimolare riflessioni profonde.

Su un totale di oltre sessanta e settanta titoli candidati, la vittoria rappresenta un traguardo significativo e un riconoscimento del valore della ricerca storica, della narrazione cinematografica e dell’impegno culturale che caratterizzano l’opera.

Il film si propone come un’occasione per rileggere un episodio cruciale del passato europeo sotto una nuova luce, invitando a interrogarsi sulle conseguenze dell’azione politica e sulla costruzione delle identità collettive.