Fondazione CRT Trieste: 500.000 Euro per Combattere Povertà e Fragilità Sociale

Un’Onda di Sostegno per Trieste: La Fondazione CRTrieste Mobilita 500.000 Euro per Combattere Povertà e Fragilità SocialeIn un momento cruciale per la comunità triestina, la Fondazione CRTrieste si conferma pilastro di solidarietà, annunciando la destinazione di 500.000 euro attraverso due bandi mirati a contrastare la povertà e le diverse forme di fragilità sociale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le ore 12:00 del 31 luglio prossimo, con 250.000 euro dedicati a ciascun bando.Questi interventi si inseriscono in un quadro più ampio di impegno verso lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il primo bando, “Contrasto alla Povertà”, si concentra sulla riduzione della povertà in tutte le sue dimensioni, dall’insicurezza economica alla mancanza di accesso a servizi essenziali come istruzione e sanità. L’iniziativa mira a promuovere opportunità e a rafforzare la resilienza delle fasce più vulnerabili della popolazione, riconoscendo che la povertà non è solo una questione economica, ma anche sociale, culturale e politica.Il secondo bando, “Contrasto alla Fragilità Sociale”, estende l’attenzione a un ventaglio più ampio di problematiche, inclusi il disagio giovanile, la tutela dell’infanzia, l’assistenza agli anziani e ai disabili, l’integrazione socio-lavorativa e l’accoglienza dei migranti. Questo bando riconosce la complessità delle sfide sociali contemporanee e l’interconnessione tra diversi ambiti di intervento. Si tratta di promuovere l’inclusione attiva, il benessere psicofisico e la piena partecipazione alla vita comunitaria di individui e gruppi a rischio di emarginazione.I soggetti ammissibili a entrambi i bandi sono numerosi e variegati, testimoniando la volontà della Fondazione CRTrieste di coinvolgere attivamente il tessuto sociale triestino. Possono presentare domanda organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni (riconosciute o non riconosciute), altri enti privati senza scopo di lucro, e aziende pubbliche di servizi alla persona, tutti operanti nel territorio provinciale.Questi bandi rappresentano un investimento strategico nel futuro di Trieste, un segnale di speranza e un invito a collaborare per costruire una comunità più giusta, equa e inclusiva, dove nessuno sia lasciato indietro. La Fondazione CRTrieste, attraverso questo gesto concreto, rafforza il suo ruolo di motore di sviluppo sociale e culturale per la città e la provincia. L’auspicio è che le iniziative finanziate contribuiscano a promuovere un cambiamento duraturo, basato sulla solidarietà, la partecipazione attiva e la responsabilità condivisa.