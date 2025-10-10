venerdì 10 Ottobre 2025
21.1 C
Trieste
Trieste Cronaca

Fondazione Teatro Verdi: Urgente Revisione della Governance

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Una profonda revisione della governance della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste si rende urgente, una necessità emersa con forza dalle rappresentanze sindacali Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal.
Attraverso una missiva indirizzata al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, i segretari Massimo Albanesi, Gunther Suban e Mario Leott formalizzano una richiesta che mira a sanare una situazione gravata da ombre e a proiettare l’istituzione verso un futuro di rinnovata credibilità e vitalità.
La richiesta non nasce da un mero desiderio di cambiamento, ma da un’analisi approfondita e documentata delle problematiche strutturali che affliggono la Fondazione.
Le recenti sentenze giudiziarie, che hanno certificato irregolarità gestionali e responsabilità, hanno lasciato un segno profondo, erodendo il capitale di fiducia della comunità triestina e del pubblico nazionale.
I danni economici, quantificabili in termini di finanziamenti persi e opportunità mancate, si affiancano a una grave perdita d’immagine che rischia di compromettere la capacità della Fondazione di attrarre talenti e sostenitori.

Al di là delle vicende giudiziarie, la situazione interna si presenta altrettanto critica.

La dotazione organica, drasticamente ridotta a livelli insostenibili – attestandosi al di sotto del 30% – compromette la capacità operativa della Fondazione e genera una pressione eccessiva sui dipendenti esistenti, alimentando un clima di frustrazione e demotivazione.
Questa rarefazione del personale si riflette negativamente sulla qualità delle produzioni e sui servizi offerti, pregiudicando l’esperienza del pubblico e la reputazione dell’istituzione.

Le criticità non si limitano alla gestione delle risorse umane; emergono, inoltre, problematiche legate ai processi interni, alla comunicazione e ai rapporti con il personale.

Un senso di opacità e una mancanza di trasparenza nelle decisioni e nelle procedure contribuiscono a generare incertezza e a minare il senso di appartenenza e l’impegno dei lavoratori.

I sindacati, con questa richiesta formale al Ministro, non intendono intromettersi nelle dinamiche istituzionali, ma piuttosto sollevare un campanello d’allarme, evidenziando la necessità di un intervento mirato a ristabilire un equilibrio, a promuovere una gestione più equa e trasparente, e a garantire il rilancio di un’istituzione che rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore per Trieste e per l’Italia intera.

Si auspica un’azione che porti a una valutazione indipendente e approfondita, finalizzata a individuare le responsabilità, a definire nuove strategie operative e a restituire alla Fondazione il ruolo di eccellenza che le compete.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved