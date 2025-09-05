Friuli Doc: Festa, Sapori e Tradizioni nel Cuore del Friuli

Friuli Doc: Un Viaggio Sensoriale nel Cuore del Friuli Venezia GiuliaUdine si appresta ad accogliere la 31° edizione di Friuli Doc, un evento che, dal 11 al 14 settembre, trasformerà il centro storico in un vibrante palcoscenico di sapori, suoni e tradizioni.

Con una distribuzione di oltre 100 stand dislocati in 16 location evocative, e la partecipazione di circa 200 artisti, la kermesse si propone come una celebrazione poliedrica dell’identità friulana, capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato.

Un nuovo capitolo si apre con l’introduzione di Piazza Primo Maggio come arena centrale, dedicata al Villaggio dello Sport Bruno Pizzul, un omaggio all’indimenticabile giornalista sportivo e una piattaforma per l’accesso aperto a sport e divertimento di ogni età.

L’offerta gastronomica, un punto focale dell’evento, spazia dalle prelibatezze del mare alle ricchezze della montagna, offrendo un caleidoscopio di esperienze culinarie.

Il sindaco Alberto Felice De Toni definisce Friuli Doc come la festa per eccellenza dell’enogastronomia regionale, un motore economico di rilievo, con un indotto stimato che supera i 10 milioni di euro, come sottolineato dal vicesindaco Alessandro Venanzi.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, ribadisce l’impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza e vitalità ai centri storici, valorizzando il turismo e l’enogastronomia come elementi strategici per la crescita territoriale.

L’inaugurazione ufficiale, prevista per l’11 settembre alle 17:30 in Piazza Libertà, sarà un momento di festa con la partecipazione di ospiti illustri: la ginnasta Tara Dragas, il portiere dell’Udinese Daniele Padelli, Ben Little (Pignolo FVG), e la cantante Tish.

La serata si concluderà con l’esibizione della Banda della Brigata Alpina Julia, un omaggio al patrimonio culturale e militare del Friuli.

La manifestazione si snoderà attraverso un percorso sensoriale articolato, con aree tematiche dedicate alle eccellenze del territorio.

Il Castello ospiterà i sapori collinari, Piazza San Cristoforo accoglierà le prelibatezze marine, Piazza Duomo sarà dedicata alla Carnia, Piazza XX Settembre presenterà specialità locali, Piazza Patriarcato offrirà piatti tipici della Stiria, e Via Aquileia guiderà i visitatori in un viaggio tra mare e montagna.

Il Mercato Io Sono FVG, in Via Vittorio Veneto, esalterà i prodotti artigianali e locali, mentre degustazioni e laboratori sensoriali animeranno Corte Morpurgo, Giardino del Torso e Via Mercatovecchio.

Un occhio di riguardo è rivolto alle famiglie, con il rinnovato Villaggio dei bambini, ampliato fino a Piazza Venerio, che offre attività ludiche come la piscina di mais e i giochi del Ludobus.

L’Oasi del bebè, in Via Rialto 2, garantisce spazi dedicati all’accoglienza dei più piccoli.

Tre concerti gratuiti, con Giuliano Palma (12 settembre), Joan Thiele (13 settembre) e Gaia (14 settembre), impreziosiranno la programmazione musicale in Piazza Libertà.

Il 13 settembre, il Comune assegnerà il Premio Eccellenza a realtà significative come Hattiva Lab, la cantina Raccaro, la famiglia Arteni, Kaleidoscienza, Asu e Loris De Filippi, in riconoscimento del loro contributo in diversi ambiti, compresa la promozione della pace.

Friuli Doc si configura quindi come un evento complesso e articolato, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità, offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile nel cuore del Friuli Venezia Giulia.