Friuli Venezia Giulia al CES: Innovazione e Futuro da Las Vegas

Il Friuli Venezia Giulia si proietta nel futuro, conquistando un posto d’onore al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, l’arena globale dell’innovazione tecnologica.

Questa prima partecipazione regionale rappresenta un punto di svolta strategico, un’opportunità concreta per proiettare le eccellenze locali verso mercati internazionali e consolidare la reputazione del territorio come hub tecnologico di crescente rilevanza.

L’iniziativa, orchestrata con precisione, trascende la mera esposizione commerciale.

Si configura come una vera e propria missione di sistema, un’azione concertata tra istituzioni regionali, associazioni di categoria e attori chiave dell’ecosistema dell’innovazione.

Il cuore pulsante della delegazione è costituito da un gruppo selezionato di startup e PMI, veri e propri laboratori di idee e soluzioni all’avanguardia, affiancati da rappresentanti istituzionali e dirigenti associativi che incarnano l’impegno regionale nel promuovere lo sviluppo tecnologico.

Il venticinque aziende e startup partecipanti testimoniano la varietà e la profondità del know-how friulano.

Dalle applicazioni avanzate di intelligenza artificiale e machine learning alla robotica industriale e all’automazione, passando per le tecnologie green e le soluzioni innovative nel campo della biomedicina e della digital health, fino a raggiungere la sicurezza informatica e le soluzioni digitali B2B, la presenza regionale copre un ampio spettro di settori strategici.

Il CES offre un palcoscenico unico per presentare prototipi, condurre presentazioni mirate (pitching) e avviare collaborazioni proficue con potenziali investitori e partner industriali provenienti da ogni angolo del pianeta.

L’agenzia regionale Select Fvg, in sinergia con Confindustria Udine, Confindustria Alto Adriatico, Area Science Park, Insiel, Tec4I, DITEDI, Lean Experience Factory e Polo Tecnologico Alto Adriatico, coordina le attività all’interno del Padiglione Italia, nell’area Eureka Park, il cuore pulsante del CES dedicato alle startup.

Il programma include visite guidate alle aree tematiche più innovative, sessioni di business matching per facilitare incontri mirati e momenti di storytelling per comunicare la visione e la passione che animano il tessuto imprenditoriale friulano.

L’obiettivo è duplice: non solo presentare prodotti e servizi innovativi, ma anche posizionare il Friuli Venezia Giulia come un territorio dinamico, attrattivo per gli investimenti e capace di competere a livello globale nel settore tecnologico.

Questa partecipazione al CES non è un evento isolato, ma un tassello fondamentale di una strategia regionale più ampia, volta a sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione aperto, competitivo e proiettato verso il futuro, consapevole che il progresso tecnologico è un motore imprescindibile per la crescita economica e il benessere sociale.

La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l’agenzia Select Fvg, ribadisce il proprio impegno a coltivare questo ecosistema, favorendo la nascita e la crescita di imprese innovative e contribuendo a costruire un futuro più prospero e connesso.