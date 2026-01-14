Friuli Venezia Giulia: Alberghi Diffusi, Rinnovata Fiducia e Crescita Turistica

Il Friuli Venezia Giulia guarda al futuro del suo patrimonio alberghiero diffuso con rinnovata fiducia e ambizione.

Renzo Carniello, figura di spicco nel settore e attuale guida dell’albergo diffuso di Sauris, è stato riconfermato alla presidenza dell’omonima associazione regionale, un segnale di continuità e consolidamento per un modello di ospitalità unica al mondo.

Accanto a lui, un direttivo rinnovato e dinamico, composto da Erica Baritussio (La Marmote, Paluzza), Monica Cernotta (Valli del Natisone), Federico Curier (Balcone sul Friuli, Clauzetto), Silvia Dall’Ongaro (Magredi di Vivaro), Maddalena Primus (Comeglians) e Petra Zannier (Col Gentile, Socchieve), pronto a declinare le sfide che attendono il settore.

L’assemblea, dedicata al rinnovo delle cariche, ha offerto anche un’opportunità per tracciare un primo bilancio della stagione invernale 2025/2026, proiettando un incremento stimato del 10% rispetto all’anno precedente.

Questa previsione positiva si inserisce in un quadro più ampio di performance incoraggianti, con segnali altrettanto favorevoli per la stagione estiva e le festività natalizie del 2026, che vedono già un flusso consistente di prenotazioni.

I dati di Confcooperative, a conferma di questo trend positivo, evidenziano una crescita delle presenze del 31% negli ultimi quattro anni, testimonianza dell’attrattiva crescente di un turismo esperienziale e autentico.

La visione del Presidente Carniello, espressa a margine dell’assemblea, si concentra sull’importanza di un’azione sinergica tra i 16 alberghi diffusi associati.

Si tratta di rafforzare la collaborazione, partecipando attivamente a eventi promozionali e progetti condivisi, per amplificare la visibilità e l’appeal del Friuli Venezia Giulia come destinazione turistica di eccellenza.

Un’attenzione prioritaria sarà rivolta al miglioramento continuo della formazione degli operatori, con l’obiettivo di elevare gli standard di qualità dell’offerta ricettiva, elemento imprescindibile per garantire un’esperienza memorabile ai visitatori.

Tuttavia, l’impegno non si esaurisce nella mera accoglienza.

Il cuore pulsante degli alberghi diffusi friulani è il turismo sostenibile, un principio fondante che guida ogni scelta e azione.

Si tratta di preservare l’ambiente, valorizzare le tradizioni locali, promuovere l’economia del territorio e creare un impatto positivo sulla comunità, in armonia con i ritmi della natura e nel rispetto delle generazioni future.

L’associazione si pone quindi come promotrice di un modello di sviluppo turistico consapevole, capace di coniugare la crescita economica con la tutela del patrimonio culturale e ambientale, contribuendo a definire un futuro più equo e sostenibile per il Friuli Venezia Giulia.