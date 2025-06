Friuli Venezia Giulia Campione Social Turismo: L’Italia si Connette

Il Friuli Venezia Giulia si afferma come regione leader nell’utilizzo strategico dei social media per la promozione turistica, conquistando il primo posto del “Social Index Turismo” elaborato dall’Osservatorio Digitale Srl. Un risultato che testimonia una crescente consapevolezza, a livello nazionale, del ruolo cruciale della comunicazione digitale nel panorama del turismo contemporaneo, seguita a ruota dalla Provincia di Trento e dall’Abruzzo.L’analisi, focalizzata sui primi cinque mesi del 2025, non si limita a registrare una classifica, ma svela una dinamica più complessa: il Social Index, indice proprietario dell’Osservatorio, quantifica la performance delle regioni italiane, andando oltre una semplice presenza online. Il punteggio di 72 ottenuto dal Friuli Venezia Giulia riflette una strategia digitale ben definita, che integra contenuti di elevata qualità, un’interazione autentica con il pubblico e una narrazione coerente dell’identità territoriale. La Provincia autonoma di Bolzano e la Puglia, con un punteggio di 60, completano la top five, a dimostrazione di un impegno crescente a livello nazionale.La ricerca dell’Osservatorio Digitale Srl evidenzia una tendenza consolidata: le regioni che ottengono risultati significativi nella promozione turistica digitale non si limitano a sfruttare i social media come piattaforme di esposizione, ma li considerano strumenti strategici per costruire relazioni, definire un posizionamento distintivo e raccontare la propria unicità. Questa evoluzione implica un passaggio da una comunicazione unidirezionale a un dialogo continuo con il pubblico, favorendo la creazione di una comunità di appassionati e sostenitori.Sandro Giorgetti, presidente dell’Osservatorio Digitale, sottolinea come i dati premiino non solo la capacità di produrre contenuti accattivanti, ma anche la costanza nell’aggiornamento e la capacità di creare una voce riconoscibile. La qualità della narrazione, l’abilità di coinvolgere il pubblico e la coerenza editoriale si rivelano fattori determinanti per il successo di una strategia di promozione turistica digitale.L’esempio di Friuli Venezia Giulia, Trentino, Abruzzo, Bolzano e Puglia incarna un modello virtuoso: un approccio integrato che combina innovazione tecnologica, creatività e una profonda conoscenza del territorio. Non si tratta solo di “fare social media”, ma di costruire un ecosistema digitale che valorizzi le risorse locali, promuova esperienze autentiche e crei un legame emotivo tra i visitatori e il patrimonio culturale e naturale. La capacità di ascoltare, rispondere e adattarsi alle esigenze del pubblico è altrettanto importante quanto la produzione di contenuti di alta qualità. Il futuro del turismo, sempre più, si gioca online e la capacità di comprendere e sfruttare le potenzialità dei social media si rivela un fattore cruciale per la competitività delle regioni italiane.