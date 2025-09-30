Friuli Venezia Giulia: Mozione sul rapporto con Israele accende il dibattito.

La discussione politica in Friuli Venezia Giulia si fa intensa con una mobilitazione pubblica che accompagna il dibattito in Consiglio Regionale su una mozione cruciale per le relazioni istituzionali con Israele.

L’iniziativa, promossa dal Movimento 5 Stelle, si articola attorno alla richiesta di sospensione dei rapporti istituzionali e di cooperazione con lo Stato israeliano, un atto che, secondo i promotori, segnerà chi non lo sosterrà agli occhi della storia.

La mozione, frutto della convergenza di tutti i consiglieri di opposizione, ambisce a spingere il Governo italiano verso il riconoscimento formale dello Stato di Palestina e a promuovere azioni concrete volte alla costruzione di un processo di pace duraturo e giusto.

Il Consiglio Regionale, con la partecipazione del Governatore Massimiliano Fedriga, è al centro di questo momento decisivo, mentre all’esterno si leva la voce di un’opinione pubblica attenta e preoccupata.

Paolo Menis, esponente del M5S, sottolinea l’importanza di questo presidio come strumento di pressione e sensibilizzazione, evidenziando come la mozione rappresenti un imperativo morale per l’intera classe politica, in particolare per la maggioranza di centrodestra.

“È un segnale obbligatorio, un atto di responsabilità che dovrebbe essere già partito”, afferma Menis, esprimendo la speranza che il voto favorevole alla mozione offra un contributo, seppur modesto, alla risoluzione del complesso conflitto israelo-palestinese.

Al di là della specifica mozione, Menis insiste sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese, definendo la situazione attuale come un evento di “gravità estrema”.

La gravità della situazione, connotata da dinamiche che ricordano schemi di genocidio, impone a tutti i cittadini, e in particolare ai rappresentanti eletti, un impegno civile attivo e costante.

Questo impegno non si limita alla mera espressione di giudizi, ma si traduce in azioni concrete volte a denunciare le violazioni dei diritti umani, a sostenere la popolazione palestinese e a promuovere un dialogo costruttivo tra le parti.

La discussione non si esaurisce in una semplice contrapposizione tra posizioni pro e contro Israele.

Essa apre un dibattito più ampio sui limiti dell’azione regionale in ambito internazionale, sulla responsabilità politica di fronte a gravi violazioni del diritto internazionale e sulla necessità di un approccio più critico e indipendente nei rapporti con i paesi esteri.

L’iniziativa del M5S, pertanto, si configura come un tentativo di sollecitare un ripensamento delle politiche regionali in chiave di maggiore coerenza con i valori di giustizia, pace e solidarietà.

La mozione, quindi, diventa simbolo di un impegno più ampio verso un futuro in cui i diritti umani e il rispetto del diritto internazionale siano prioritari.