Friuli Venezia Giulia: Resilienza delle imprese di fronte alle barriere USA

Un’analisi approfondita condotta dalla Sezione Regionale della Banca d’Italia per il Friuli Venezia Giulia, guidata da Paolo Chiades, illumina la peculiare posizione delle imprese regionali di fronte a potenziali barriere commerciali imposte dal mercato statunitense. Lo studio, basato sull’elaborazione di un vasto corpus di dati strutturali relativi al 2022, mirava a quantificare l’esposizione delle aziende friulane e a delineare i fattori che ne determinano la capacità di adattamento.Il risultato più significativo è la constatazione di una relativa resilienza, un elemento che si radica in due caratteristiche distintive del tessuto economico regionale. In primo luogo, il Friuli Venezia Giulia si configura come una delle regioni italiane più proiettate verso l’internazionalizzazione, un’apertura che si manifesta in un’elevata incidenza di esportazioni e in una propensione all’innovazione commerciale. In secondo luogo, l’analisi rivela un grado di concentrazione delle esportazioni superiore alla media nazionale, una peculiarità che, paradossalmente, si rivela un fattore di forza.Il numero di aziende esportatrici regionali – 5.300 – rappresenta una componente significativa (4,6%) del totale delle imprese esportatrici italiane, testimoniando un impegno marcato verso l’economia globale. Questa concentrazione, tuttavia, non si traduce in una vulnerabilità uniforme: l’85% delle esportazioni regionali è veicolato dal 5% delle imprese più attive, un dato che supera la media nazionale (80%).L’indagine distingue con precisione tra le dinamiche delle grandi e delle piccole imprese esportatrici. Le aziende di minori dimensioni, pur rimanendo attive sul mercato internazionale, tendono a focalizzare le loro attività su un numero limitato di paesi (meno di 5) e prodotti (meno di 5). Al contrario, le imprese di maggiori dimensioni si caratterizzano per una diversificazione notevolmente più ampia, operando in oltre 20 paesi e commercializzando più di 20 tipologie di prodotti. Questa dispersione geografica e di prodotto si rivela il cardine della resilienza: offre la flessibilità necessaria per mitigare l’impatto di eventuali restrizioni commerciali, consentendo una rapida riallocazione delle risorse e una riorganizzazione delle strategie di vendita.Il modello di esportazione friulano, quindi, si basa su una combinazione di specializzazione (concentrazione nelle mani di pochi attori chiave) e diversificazione (ampiezza dei mercati e dei prodotti), un binomio che conferisce un vantaggio competitivo e una maggiore capacità di risposta agli shock esterni. L’indagine sottolinea come questa struttura, lungi dall’essere un punto di debolezza, si riveli un’arma strategica nella navigazione delle incertezze del commercio internazionale. Si precisa, infine, che l’analisi non ha incluso il settore della cantieristica nautica, data la sua specificità e le dinamiche di mercato proprie.