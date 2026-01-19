Friuli Venezia Giulia: Serrata NAS, 964 attività sospese per irregolarità

Nel corso del 2025, il Friuli Venezia Giulia ha visto un significativo intervento di controllo sanitario e igienico-sanitario, con 964 attività commerciali e ristorative temporaneamente sospese o definitivamente chiuse su impulso del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Udine.

Questo dato, estratto dal bilancio annuale del corpo militare, riflette una serrata indagine sulla filiera alimentare e della ristorazione, volta a tutelare la salute pubblica e a garantire la correttezza delle pratiche commerciali.

L’attenzione del NAS si è concentrata su una serie di criticità strutturali e operative che minano la sicurezza alimentare.

Oltre alle evidenti violazioni delle norme igieniche, sono stati rilevati deficit significativi nell’applicazione dei protocolli Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), un sistema di autocontrollo fondamentale per la sicurezza degli alimenti, e nella gestione della tracciabilità dei prodotti.

La vendita di alimenti scaduti o potenzialmente pericolosi ha rappresentato un’ulteriore fonte di preoccupazione, portando alla sottrazione al consumo di circa 533 chilogrammi di merce, comprendente carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno.

La presenza di alimenti privi di adeguata tracciabilità, conservati in condizioni non conformi alle normative, ha compromesso la possibilità di risalire all’origine dei prodotti e di garantire la loro sicurezza.

Le azioni conseguenti alle ispezioni hanno toccato la sospensione o la chiusura immediata di numerose attività, considerate non recuperabili a causa di gravissime carenze igienico-strutturali.

Questo approccio, mirato a prevenire rischi immediati per la salute dei consumatori, ha evidenziato un quadro preoccupante riguardo al rispetto delle norme e alla responsabilità degli operatori del settore.

L’azione del NAS non si è limitata alla semplice constatazione delle irregolarità, ma si è tradotta in azioni legali: 16 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla frode alimentare alla somministrazione di alimenti deteriorati.

Il bilancio economico delle sanzioni amministrative si aggira sui 596.000 euro, riflettendo la gravità delle infrazioni riscontrate.

Sono state elevate 491 sanzioni, ciascuna destinata a segnare un campanello d’allarme per l’intera filiera.

Inoltre, 279 esercenti sono stati segnalati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti e possibili provvedimenti disciplinari, sottolineando un impegno continuo nella lotta alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non conformi.

Questo intervento sottolinea l’importanza di una vigilanza costante e di una cultura della sicurezza alimentare diffusa tra gli operatori del settore, al fine di proteggere la salute dei cittadini e preservare l’integrità del sistema alimentare regionale.

La prevenzione, la formazione e la responsabilizzazione rimangono le pietre angolari per garantire un futuro alimentare più sicuro e trasparente.